Alerta por el sueño de los adolescentes: casi la mitad duerme menos de 7 horas por el uso del celular

Un informe impulsado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires encendió una señal de alerta sobre los hábitos de descanso de los adolescentes y el impacto del uso de la tecnología en su salud mental.

El estudio, titulado “Sueño, tecnología y salud mental”, analizó el comportamiento de jóvenes de entre 12 y 17 años y revela un fuerte impacto del uso de dispositivos en el descanso y el bienestar emocional.

Según el trabajo, el 45,6% de los adolescentes duerme menos de siete horas, lo que implica una privación crónica de sueño que puede afectar la atención, el rendimiento cognitivo y la regulación emocional. En contraste, solo el 16,7% alcanza el rango considerado ideal de descanso, entre ocho y diez horas por noche.

"Estamos frente a un problema que requiere acción”

Al presentar el informe, el defensor adjunto bonaerense Walter Martello advirtió que los resultados muestran un escenario que requiere políticas públicas y mayor concientización.

Según planteó, el uso intensivo de redes sociales y plataformas digitales, muchas veces diseñadas con mecanismos que incentivan la permanencia —como el “feed infinito” o el fenómeno conocido como FOMO, el miedo a perderse algo—, genera hábitos que afectan directamente el descanso de los jóvenes.

El estudio también detectó que el 83,9% de los adolescentes se encuentra en niveles de riesgo moderado o grave en relación con los hábitos de sueño y el uso de tecnología.

Celulares y redes: el principal factor

El informe señala que el uso intensivo de tecnología está directamente vinculado a la falta de descanso.

Entre los datos más relevantes se destacan:

• 58,7% usa tecnología más de cuatro horas por día.

• 69,6% utiliza dispositivos antes de dormir todos los días.

• 57,9% usa redes sociales después de las 23.

• 87,4% reconoce quedarse despierto hasta tarde usando tecnología.

Además, la mitad de los adolescentes asegura sentir ansiedad o malestar cuando no tiene acceso al teléfono, un fenómeno conocido como nomofobia, asociado a la dependencia digital.

El estudio advierte que muchas plataformas digitales utilizan mecanismos diseñados para prolongar el tiempo de uso, como el “feed infinito” o el llamado FOMO (miedo a perderse algo), que mantienen a los usuarios en estado de alerta y dificultan conciliar el sueño.

Un problema de salud que crece

Los investigadores concluyen que la mayoría de los adolescentes se encuentra en un nivel de riesgo que requiere atención.

De acuerdo con el informe, el 83,9% presenta niveles de riesgo moderado o grave en relación con los hábitos de sueño y uso de tecnología.

El trabajo también señala que la familia es el principal espacio de apoyo cuando aparecen problemas vinculados al uso excesivo de dispositivos.

El deporte, un factor protector

Entre los datos positivos, el estudio detectó que hacer deporte al menos dos veces por semana mejora los indicadores de descanso y reduce el tiempo de uso de tecnología.

En esos casos, los adolescentes duermen en promedio 7,2 horas por noche y presentan menores niveles de ansiedad vinculados al celular.

Frente a este escenario, los especialistas proponen incorporar el sueño como un eje central de las políticas de salud pública y recomiendan medidas simples de higiene del sueño, como desconectarse de pantallas al menos una hora antes de acostarse.

EL INFORME COMPLETO: