"Estás roto moralmente": el ex DT de Gimnasia, Mariano Soso, estalló contra un árbitro tras un polémico penal

Advierten que "peligra el cuatrimestre": se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22
Advierten que "peligra el cuatrimestre": se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22
La inflación de febrero: alimentos, nafta y servicios, lo que más subió
“La palabra no debió ser ‘deslomarse’”: Adorni admitió que fue “desafortunada” su explicación en los vuelos del escándalo
VIDEO. Choque, fuego y tensión: dos autos ardieron en Camino Centenario
De La Plata a la NASA: anuncian una nueva fecha para el lanzamiento de Artemis II a la Luna
VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó
Emotivo homenaje en La Plata a Raúl Alfonsín a 99 años de su nacimiento
Cuádruple crimen de La Plata: una condenada por falso testimonio solicitó la prisión domiciliaria
Alerta por el sueño de los adolescentes: casi la mitad duerme menos de 7 horas por el uso del celular
El vuelo del escándalo y el furcio viral del amigo de Adorni: “Lo pagó con plata del Estado”
VIDEO. "Estás roto moralmente": un ex DT de Gimnasia estalló contra un árbitro tras un polémico penal
Evacúan el Congreso tras una amenaza de bomba: fuerte operativo de seguridad
"Esta causa nunca debió ser promovida": el comunicado de la AFA tras la presentación de Tapia en la Justicia
Cayó el hombre que se masturbaba en el Bosque de La Plata dentro de una Partner bordó
VIDEO.- Evacuaron Humanidades y Psicología por una amenaza de bomba: los finales se tomaron igual y había presos para rendir
¿Andrea del Boca, afuera de Gran Hermano?: la Fiscalía pidió condenarla en la causa "Mamá Corazón"
Polémica en Nordelta por los perros de Wanda Nara: la acusación de los vecinos
Alak apoyó una futura candidatura presidencial de Kicillof al inaugurar un nuevo tramo de la Avenida 60 en Los Hornos
Sexo seguro: captan a un policía de la Bonaerense en pleno acto al lado de un patrullero
Lumilagro apaga sus hornos tras 83 años: importará termos de desde China, India y Vietnam
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
Por primera vez habló el nuevo líder de Irán y prometió "vengar la sangre de nuestros mártires"
Desesperación en una ONG de La Plata para jóvenes con autismo: denuncian que “IOMA no paga desde octubre"
El hijo de histórica jugadora de las Lobas jugó una final en medio de la guerra y contó cómo escaparon del bombardeo
Carmiña pidió disculpas al salir de la casa tras comentarios xenófobos contra la platense Mavinga
Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
Detuvieron a un joven acusado de intentar matar a golpes a un hombre en Berisso
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El entrenador cruzó a Bryan Gustavo Ferreyra en el túnel tras el controvertido empate de Defensa y Justicia ante Central Córdoba
Escuchar esta nota
El encuentro disputado en Florencio Varela entre Defensa y Justicia y Central Córdoba finalizó con un empate 1 a 1 que desató la furia total del banco local. El foco de conflicto se posó sobre el arbitraje de Bryan Ferreyra, señalado por favorecer al Ferroviario, señalado por contar con el "respaldo" del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La tensión alcanzó su punto máximo en los pasillos del estadio Norberto Tomaghello, donde el ex entrenador de Gimnasia, Mariano Soso, enfrentó cara a cara al juez principal.
Fiel a la intensidad que supo mostrar a lo largo de su trayectoria, Soso no ocultó su calentura. Tras los insultos iniciales en el campo de juego al momento de la sanción del penal, el técnico esperó a Ferreyra en el túnel rumbo a los vestuarios. Allí, envuelto en una visible indignación, protagonizó un ataque verbal directo contra la autoridad del partido.
"Están empañando el fútbol argentino, viejo. ¡Date cuenta! ¿Cómo podés dormir? ¿Cómo carajo podés dormir después? No tenés dignidad, viejo. No podés pasar porque sos indigno, eso te pasa. ¿Qué te pasa por dentro, loco?", arremetió
"ESTÁS QUEBRADO MORALMENTE" 🫨— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 12, 2026
Mariano Soso, caliente con el árbitro tras el empate#LPFxTNTSports
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/l2UnsFWbGW
La embestida no se detuvo ahí. El ex DT del Lobo redobló la apuesta y cuestionó la integridad del colegiado con palabras contundentes:"¿Qué le pasa a tu gente? Eso preguntante, eso es lo más jodido de todo. No me que me putee la gente a mi. Lo roto que estas moralmente, estás quebrado. No me sostengas la mirada porque no la podés sostener. Estás quebrado".
Defensa y Justicia logró la ventaja a los 13 minutos del complemento gracias al tanto de Elías Pereyra. A partir de ese momento, el desarrollo del juego tomó un rumbo que el cuerpo técnico consideró deliberadamente perjudicial.
¡PENAL PARA EL FERROVIARIO Y EXPLOTÓ MARIANO SOSO CONTRA EL JUEZ! 🧐 #LPFxTNTSports— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 12, 2026
Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/1ywwtB05Dq
A los 20 minutos, la intervención del VAR derivó en la expulsión de Mateo Aguiar por un pisotón. Poco después, una revisión desde la cabina, a cargo de Gastón Monzón Brizuela, detectó un empujón casi imperceptible de Emiliano Amor sobre Michael Santos, lo que sentenció el penal del empate definitivo para el Ferroviario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí