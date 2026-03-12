Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

"Estás roto moralmente": el ex DT de Gimnasia, Mariano Soso, estalló contra un árbitro tras un polémico penal

El entrenador cruzó a Bryan Gustavo Ferreyra en el túnel tras el controvertido empate de Defensa y Justicia ante Central Córdoba 

"Estás roto moralmente": el ex DT de Gimnasia, Mariano Soso, estalló contra un árbitro tras un polémico penal
12 de Marzo de 2026 | 20:13

Escuchar esta nota

El encuentro disputado en Florencio Varela entre Defensa y Justicia y Central Córdoba finalizó con un empate 1 a 1 que desató la furia total del banco local. El foco de conflicto se posó sobre el arbitraje de Bryan Ferreyra, señalado por favorecer al Ferroviario, señalado por contar con el "respaldo" del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. La tensión alcanzó su punto máximo en los pasillos del estadio Norberto Tomaghello, donde el ex entrenador de Gimnasia, Mariano Soso, enfrentó cara a cara al juez principal.

Fiel a la intensidad que supo mostrar a lo largo de su trayectoria, Soso no ocultó su calentura. Tras los insultos iniciales en el campo de juego al momento de la sanción del penal, el técnico esperó a Ferreyra en el túnel rumbo a los vestuarios. Allí, envuelto en una visible indignación, protagonizó un ataque verbal directo contra la autoridad del partido.

"Están empañando el fútbol argentino, viejo. ¡Date cuenta! ¿Cómo podés dormir? ¿Cómo carajo podés dormir después? No tenés dignidad, viejo. No podés pasar porque sos indigno, eso te pasa. ¿Qué te pasa por dentro, loco?", arremetió

La embestida no se detuvo ahí. El ex DT del Lobo redobló la apuesta y cuestionó la integridad del colegiado con palabras contundentes:"¿Qué le pasa a tu gente? Eso preguntante, eso es lo más jodido de todo. No me que me putee la gente a mi. Lo roto que estas moralmente, estás quebrado. No me sostengas la mirada porque no la podés sostener. Estás quebrado".

Defensa y Justicia logró la ventaja a los 13 minutos del complemento gracias al tanto de Elías Pereyra. A partir de ese momento, el desarrollo del juego tomó un rumbo que el cuerpo técnico consideró deliberadamente perjudicial. 

A los 20 minutos, la intervención del VAR derivó en la expulsión de Mateo Aguiar por un pisotón. Poco después, una revisión desde la cabina, a cargo de Gastón Monzón Brizuela, detectó un empujón casi imperceptible de Emiliano Amor sobre Michael Santos, lo que sentenció el penal del empate definitivo para el Ferroviario.

