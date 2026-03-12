Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO. La Plata: buscan a un automovilista que atropelló a dos jóvenes en moto y escapó

12 de Marzo de 2026 | 18:29

Escuchar esta nota

Dos jóvenes que circulaban en moto denuncian haber sido víctimas de un choque seguido de fuga durante la madrugada del 8 de marzo en La Plata, y piden colaboración para identificar al conductor del vehículo involucrado.

El hecho ocurrió cerca de las 00:30 en la zona de 462 y 14 bis, cuando las víctimas se desplazaban en moto por calle 462 desde Camino General Belgrano hacia Camino Centenario.

Según relataron, al llegar a la esquina con 14 C apareció un auto que en un primer momento se detuvo en medio de la intersección, pero cuando la moto estaba pasando avanzó repentinamente y terminó impactando contra la moto.

“Intenté esquivarlo, pero terminó chocando contra la parrilla de la moto”, contó una de las jóvenes. Tras el impacto, la motocicleta se desestabilizó y ambas cayeron al asfalto.

De acuerdo al testimonio de las damnificadas, el vehículo sería un Volkswagen Gol rojo que circulaba sin patente. Luego del choque, y pese a ver a las jóvenes tiradas en el suelo, el conductor escapó del lugar sin prestar asistencia.

Las motociclistas quedaron heridas y debieron ser ayudadas por un testigo que estaba en la zona, las ayudó a levantarlas de la moto para poder auxiliarlas.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Décima de City Bell y la causa quedó a cargo de la UFI N°10 del Departamento Judicial La Plata. Una de las víctimas fue identificada como Martina Staudinger, de 25 años, quien ya cuenta con patrocinio legal.

En el expediente ya se incorporó un video de cámaras de seguridad donde se observa el auto rojo involucrado en el hecho, aunque hasta el momento el conductor no fue localizado.

Según detalló una fuente cercana a las víctimas, Staudinger sufrió múltiples lesiones producto del impacto, entre ellas un fuerte golpe en la cabeza que le provocó mareos y obligó a dejarla internada en observación, además de heridas en la rodilla, ambas manos y la muñeca.

También presentó un corte en la frente, lesiones en el pómulo y el mentón, hematomas en distintas partes del cuerpo y lesiones odontológicas, con una muela rota y otra fisurada.

En un primer momento fue atendida en el Hospital San Roque de Gonnet, aunque posteriormente decidió continuar el tratamiento en la Clínica de Villa Elisa, donde le indicaron antibióticos debido a que algunas de las heridas presentaban infección.

Mientras avanza la investigación, las víctimas solicitan la colaboración de vecinos que puedan aportar imágenes de cámaras de seguridad o cualquier información que permita identificar al conductor del automóvil: “Pedimos solidaridad para encontrar al que nos dejó tiradas”.

