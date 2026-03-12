La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula 33,1% en los últimos 12 meses
La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula 33,1% en los últimos 12 meses
Cuádruple crimen de La Plata: una condenada por falso testimonio solicitó la prisión domiciliaria
VIDEO.- Evacuaron Humanidades y Psicología por una amenaza de bomba: los finales se tomaron igual y había presos para rendir
Alak apoyó una futura candidatura presidencial de Kicillof al inaugurar un nuevo tramo de la Avenida 60 en Los Hornos
"Cumplimos con lo que quería la Justicia", dijo "Chiqui" Tapia al salir de Tribunales
Cayó el hombre que se masturbaba en el Bosque de La Plata dentro de una Partner bordó
Por primera vez habló el nuevo líder de Irán y prometió "vengar la sangre de nuestros mártires"
Desesperación en una ONG de La Plata para jóvenes con autismo: denuncian que “IOMA no paga desde octubre"
El hijo de histórica jugadora de las Lobas jugó una final en medio de la guerra y contó cómo escaparon del bombardeo
De un sueño familiar a la excelencia: un laboratorio platense ganó el Premio Nacional a la Calidad
Polémica en Nordelta por los perros de Wanda Nara: la acusación de los vecinos
Carmiña pidió disculpas al salir de la casa tras comentarios xenófobos contra la platense Mavinga
Se vienen 10 días sin clases en la UNLP, y podrían ser 22: ya advierten que "peligra el cuatrimestre"
Un UPD de La Plata terminó en escándalo: manoseos y beso no consentido a una menor
Menos sexo entre los adolescentes: pantallas, redes sociales y una intimidad en pausa
El verano se despide con una ola de calor extremo: día por día, así estará el tiempo en La Plata
Detuvieron a un joven acusado de intentar matar a golpes a un hombre en Berisso
VIDEO.-Tu mirada tiene premio: la lectora que revivió una joya
Detuvieron a "Chelo" de Grupo Green, acusado de abuso sexual por una streamer
Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles
Cuenta DNI anunció beneficios con Pagos NFC: descuentos en supermercado y reintegro 100% en transporte público
Largas filas para vacunarse en La Plata, y la Provincia denuncia falta de entrega de dosis pediátricas
Diez años sin Roberto Perfumo, el último entrenador que salió campeón con Gimnasia
Mauro Boselli y la deuda que tiene Estudiantes con él: "El club ya me comenzó a pagar"
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
En un jet privado a Punta del Este, el otro polémico viaje de Adorni y su familia
¿Qué pasó con Axel Retamozo? El joven de La Plata está en coma y el caso, en silencio
En La Plata, los frentistas califican como "abusivos" los aumentos en la tarifa del agua
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La casa de Gran Hermano se vio sacudida con un escándalo tras la expulsión de la participante Carmiña Masi por realizar repudiables comentarios con tinte xenófobo y discriminatorio dirigidos a Jenny Mavinga.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la producción del reality tuvo una extensa reunión durante la tarde del miércoles para deliberar qué medidas iban a tomar por los dichos de la periodista, que finalmente derivaron en su eliminación de la competencia.
Al inicio de la gala, el “Big” reunió a todos los hermanitos para hacer el anuncio oficial y notificarle a la participante su decisión: “Estás expulsada de mi casa. Tenes que abandonar la casa en este mismo instante”.
Con total desconcierto de la situación, la participante se dirigió hacia la puerta giratoria, no sin antes intentar hacer las paces con Mavinga, la participante afectada: “Hice contigo ese chiste que no se hace, que es un chiste de muy mal gusto. Al toque que lo dije me di cuenta que estaba mal. Dije: ‘borra eso’. Me di cuenta obviamente que no era la forma”, buscó justificarse.
Carmiña aceptó su error y lamentó la exposición de sus dichos: “Te pido disculpas y le pido disculpas a toda la gente, obviamente de color, porque no es un chiste para hacer acá ni en ningún lado”.
Por último, aclaró que no tenía intención de lastimarla: “Sabés que no tengo ningún problema contigo. Cuando te pasaron cosas te di la mano, te abracé”. “Entiendo, son las reglas del juego. Sabía que esto iba a pasar en algún momento porque soy muy bocona”, confesó previo a quedar expulsada de la competencia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí