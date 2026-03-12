Alak apoyó una futura candidatura presidencial de Kicillof al inaugurar un nuevo tramo de la Avenida 60 en Los Hornos
Un hombre de 65 años fue detenido en las últimas horas en el Bosque de La Plata acusado de realizar exhibiciones obscenas en la vía pública. La aprehensión se concretó luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un individuo masturbándose dentro de un vehículo.
Según informaron fuentes policiales, el episodio se inició en la zona de diagonal 113 y 119, donde una mujer de 33 años denunció la situación y aportó características del sospechoso y del vehículo en el que se movilizaba, una camioneta Partner de color bordó.
Con los datos brindados, efectivos del Comando de Patrullas realizaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones del Bosque y lograron localizar al sospechoso estacionado en la zona de 120 entre 52 y 53.
Tras identificarlo, los agentes procedieron a su aprehensión y traslado a la comisaría correspondiente. La causa fue caratulada como “exhibiciones obscenas” y quedó en manos de la UFI N°2 del Departamento Judicial La Plata, que avaló el procedimiento policial y dispuso las actuaciones de rigor.
