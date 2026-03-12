La NASA anunció una nueva fecha para el lanzamiento de Artemis II a la Luna

La inflación de febrero fue del 2,9% y acumula 33,1% en los últimos 12 meses
La NASA anunció este jueves que está considerando lanzar desde el 1 de abril su misión Artemis 2, durante la cual los astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.
La misión ha debido ser postergada en varias ocasiones por problemas técnicos. El cohete, la tripulación y los ingenieros de la NASA están ahora "listos", aseguró Lori Glaze, alta funcionaria de la agencia espacial estadounidense.
"Estamos en camino para un lanzamiento el 1 de abril", dijo Glaze durante una conferencia de prensa en la que advirtió que "aún queda trabajo" por hacer antes del despegue.
Artemis 2 será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde la finalización del programa estadounidense en 1972, que llevó a los primeros y únicos humanos a la superficie lunar.
Participarán tres estadounidenses y un canadiense.
Durante este vuelo de prueba, la tripulación orbitará el satélite natural de la Tierra sin alunizar y probará el equipo como preparación para la siguiente misión, Artemis 3, que marcará el regreso de los estadounidenses a la superficie de la Luna, con el objetivo de establecer una presencia duradera.
Artemis 2 se desarrollará en el contexto de la competencia espacial entre Estados Unidos y China, dos potencias que aspiran a enviar humanos a la Luna y establecer una base allí en los próximos años.
De La Plata a la NASA: cuál fue el aporte local
Desde La Plata hubo un nutrido grupo de 17 personas que participó en el desarrollo de tecnología claves para una de las misiones espaciales más importantes de las últimas décadas. Investigadores, docentes y estudiantes avanzados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tuvieron un rol protagónico en la creación del satélite argentino Atenea, que será enviado el próximo 1º de abril, como parte de la misión Artemis II de la NASA, una misión tripulada que marcará el regreso de seres humanos al entorno lunar tras más de 50 años.
El trabajo fue realizado por dos grupos de la Facultad de Ingeniería: el laboratorio de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT), perteneciente al Departamento de Electrotecnia, y el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), del Departamento de Ingeniería Aeroespacial. Ambos equipos desarrollaron componentes centrales del satélite, en articulación con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y otras instituciones científicas del país.
Desde la UNLP no participarán directamente del lanzamiento, pero sí del monitoreo posterior. “Vamos a estar recibiendo y analizando los datos que envíe el satélite a través de las estaciones de la CONAE”, explicaró López La Valle semanas atrás.
Para el investigador, el proyecto representa una oportunidad histórica. “Es la primera vez en más de 50 años que una misión tripulada vuelve a la Luna. Que la ciencia pública argentina y las universidades nacionales formen parte de eso es algo que hay que poner en valor”, concluyeron.
