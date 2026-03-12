Lumilagro apaga sus hornos tras 83 años: importará termos de desde China, India y Vietnam

La apertura de las importaciones sumado a la caída en el consumo provocó que dos empresas históricas que operan en país tuvieran que avanzar con despidos y cambiar la matriz de trabajo. Se trata de la brasileña Baterías Moura que cerrará dos líneas de producción y Lumilagro, quien avanzó con decenas de despidos y comenzó traer sus productos desde China.

Una de las compañía en alerta máxima es Lumilagro, que tras una caída de ventas del 50%, dio un giro en su negocio. Avanzó en el último tiempo con el despido de unos 170 trabajadores y comenzó a importar desde China.

“En 2022 teníamos 220 trabajadores, pero en los últimos dos años tuvimos que reducir el plantel y 170 personas se fueron con retiro voluntario. Fue un proceso dolorosísimo”, contó el director ejecutivo de la compañía, Martín Nadler. Actualmente la firma quedó con unos 50 empleados directos y otros 50 indirectos.

En este nuevo esquema, Lumilagro importa las ampollas de vidrio desde India y Vietnam, mientras que los termos de acero inoxidable se fabrican en China. A pesar del cierre de los hornos, la planta de Tortuguitas seguirá funcionando con menor actividad. Allí se fabrican algunos termos de acero y se realizan tareas de personalización y serigrafía de botellas térmicas, muchas vinculadas a licencias de clubes de fútbol y personajes de Disney.

En el caso de Moura, se informó que dará de baja dos líneas de producción en su planta ubicada en el Parque Industrial de la localidad de Pilar, una decisión que pone en riesgo al menos 25 puestos de trabajo y que vuelve a encender las alarmas en el sector industrial.

En principio, la planta mantendrá cerca de 180 empleados entre operarios, administrativos y personal de logística, mientras decidió importar las baterías para camiones desde Brasil.

Sin embargo, el Sindicato Químico de Pilar, que representa a los empleados de la planta, advirtió que este ajuste podría ser apenas el comienzo de una reestructuración más amplia, y reclamó la apertura de mesas de diálogo con la empresa para proteger los puestos de trabajo y buscar reubicaciones internas.