Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo vacante y pozo de $4.000.000: mañana sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Marcas y Tendencias

Chau a la liposucción y a Ozempic: la desconocida inyección que promete borrar los rollitos sin bisturí

Chau a la liposucción y a Ozempic: la desconocida inyección que promete borrar los rollitos sin bisturí
11 de Marzo de 2026 | 17:00

Escuchar esta nota

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, en el inicio de un nuevo año, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• Menos sexo, más tecnología: jóvenes, pantallas y una intimidad en pausa

• ¿Está muriendo la amistad? La cultura de “ponerse al día” cambia la forma de encontrarnos

• Chau a la liposucción: la desconocida inyección que promete borrar los rollitos sin bisturí

• El universo se expande, ¿y tu reloj también? Qué dice la astrofísica sobre el tiempo que sentimos pasar

• La gran noche de Hollywood: todo listo para una nueva gala de los Oscar

• Grammy vs. Brit Awards: ¿qué gala se coronó en los premios más importantes de la música?

• Celulares para no conectarse: la nueva generación de teléfonos pensados para usar menos

• Por qué comprar frutas cortadas y cubiertas en film puede ser un riesgo grave para la salud

• El virus infantil puede influir en la demencia: cuál es y cómo reducir el riego

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Con un golazo de zurda de Barros Schelotto ahora Gimnasia vence a Banfield 2 a 0

Cada cuánto habrá que hacer la VTV con los cambios que ratificó el Gobierno

Ya vacunan contra la gripe en La Plata: centros de salud, horarios, grupos de riesgo y todo sobre la campaña

SUTEBA: se aleja un histórico dirigente sindical docente y ya tiene reemplazo

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?

Cómo quedó la relación Foster Gillett-Estudiantes: Tofoni desmintió una acción judicial

La historia de Pellegrino y Estudiantes, el técnico que lo levantó del piso y ahora llega con Lanús

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla