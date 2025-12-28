Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Deportes

La agenda deportiva del domingo avanza con actividad internacional: partidos, horarios y TV

28 de Diciembre de 2025 | 09:00

Escuchar esta nota

Los verdaderos fanáticos del deporte no se toman descanso ni en el último domingo del año. Es por eso, que, a pesar de tener muy poca actividad nacional, esperan con ansias calmar su sed con un calendario internacional cargado de fútbol y polideportivo.

SERIE A
8:30: Milan vs Hellas Verona │ ESPN / DISNEY + PREMIUM
11:00: Cremonese vs Napoli │ ESPN 2 / DISNEY + PREMIUM
14:00: Bologna vs Sassuolo │ ESPN / DISNEY + PREMIUM
16:45: Atalanta vs Internazionale │ ESPN / DISNEY + PREMIUM

PREMIER LEAGUE
11:00: Sunderland vs Leeds United │ ESPN / DISNEY + PREMIUM
14:30: Crystal Palace vs Tottenham Hotspur │ ESPN / DISNEY + PREMIUM

NFL
15:00: Carolina Panthers vs Seattle Seahawks │ ESPN / DISNEY + PREMIUM
18:00: Buffalo Bills vs Philadelphia Eagles │ ESPN / DISNEY + PREMIUM
22:00: San Francisco 49ers vs Chicago Bears │ESPN 2 / DISNEY + PREMIUM

LIGA NACIONAL
22:10: San Lorenzo vs Obras │ TYC SPORTS

