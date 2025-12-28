La agenda deportiva del domingo avanza con actividad internacional: partidos, horarios y TV

Los verdaderos fanáticos del deporte no se toman descanso ni en el último domingo del año. Es por eso, que, a pesar de tener muy poca actividad nacional, esperan con ansias calmar su sed con un calendario internacional cargado de fútbol y polideportivo.

SERIE A

8:30: Milan vs Hellas Verona │ ESPN / DISNEY + PREMIUM

11:00: Cremonese vs Napoli │ ESPN 2 / DISNEY + PREMIUM

14:00: Bologna vs Sassuolo │ ESPN / DISNEY + PREMIUM

16:45: Atalanta vs Internazionale │ ESPN / DISNEY + PREMIUM

PREMIER LEAGUE

11:00: Sunderland vs Leeds United │ ESPN / DISNEY + PREMIUM

14:30: Crystal Palace vs Tottenham Hotspur │ ESPN / DISNEY + PREMIUM

NFL

15:00: Carolina Panthers vs Seattle Seahawks │ ESPN / DISNEY + PREMIUM

18:00: Buffalo Bills vs Philadelphia Eagles │ ESPN / DISNEY + PREMIUM

22:00: San Francisco 49ers vs Chicago Bears │ESPN 2 / DISNEY + PREMIUM

LIGA NACIONAL

22:10: San Lorenzo vs Obras │ TYC SPORTS