Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Un matrimonio oriundo de Berisso murió y su hija de 13 años está grave tras un choque frontal entre dos camionetas este sábado en el kilómetro 225 de la Ruta Nacional Nº3, en jurisdicción del partido de Las Flores,
El trágico accidente se produjo cerca de las 7 de la mañana de este sábado y las causas todavía son materia de investigación por parte de los peritos.
El accidente involucró a una Renault Kangoo y a una camioneta Volkswagen Amarok. El conductor del utilitario, identificado como Eduardo Basilio Díaduchi, perdió la vida en el lugar como consecuencia del impacto.
Diaduchi iba acompañado por Cecilia Sosa, quien también murió en el lugar, y su hija adolescente de 13 años. Todos eran de Berisso.
La adolescente logró sobrevivir al impacto y fue asistida de urgencia por los servicios de salud y trasladada al Hospital de Las Flores.
La conductora de la Volkswagen Amarok, identificada como Caro Márquez Eloy, también fue trasladada al centro de salud local, pero sin riesgo de vida.
La mujer es de nacionalidad extranjera, pero cuenta con DNI argentino y domicilio en la ciudad de Olavarría.
Como consecuencia del siniestro, la Ruta Nacional 3 estuvo cortada hasta alrededor de las 11 de este sábado, pero luego fue liberada y el tránsito ya era fluido.
Las causas del incidente por ahora se desconocen. Investiga la Ayudantía Fiscal N° 3 de Las Flores y la causa, en principio, está caratulada como doble homicidio culposo.
Quiénes eran los vecinos de Berisso que murieron en el choque fatal de la Ruta 3
Un trágico accidente de tránsito ocurrido este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 3, a la altura de Las Flores, se cobró la vida de dos vecinos de Berisso que viajaban en una Renault Kangoo. Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Basilio Diaduch y Cecilia Sosa.
La pareja circulaba por la traza cuando, por causas que aún son materia de investigación, el vehículo en el que se trasladaban chocó de frente contra una Volkswagen Amarok. Como consecuencia del impacto, ambos fallecieron en el lugar.
En el mismo vehículo viajaba la hija de la pareja, de 13 años, quien resultó herida y fue trasladada a un hospital de la zona. La menor permanece internada en la ciudad de Las Flores, donde recibe atención médica.
Según se conoció, Diaduch y Sosa tenían activa participación en la colectividad ucraniana de Berisso y ambos se desempeñaban laboralmente en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, donde la noticia generó profundo pesar entre compañeros y allegados.
