Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

Algunos dueños ofrecen sus viviendas para fin de semana / El Dia

El alquiler de casas quinta continúa siendo una alternativa para pasar las vacaciones de verano en La Plata. Sin embargo, desde el sector inmobiliario reconocen que, hasta el momento, las consultas fueron bajas, en comparación con otras temporadas, al igual que la oferta de inmuebles. Los valores, en la mayoría de los casos, se fijan en dólares y oscilan entre los 2.000 y los 5.000 mensuales.

Este tipo de propiedades ofrecen comodidades para toda la familia como pileta, parrilla, quincho, canchas de fútbol, amplio espacio verde para realizar actividades y están completamente equipadas para pasar la estadía.

La martillera Gisela Agostinelli, de la inmobiliaria “Agostinelli Propiedades”, señaló a este diario que este año recibieron muy pocas pedidos de información sobre el alquiler de casas quinta y que prácticamente no hubo llamados como suele ocurrir para esta época.

“Por lo general, a mitad o fines de noviembre arrancan las consultas para averiguar costos y disponibilidad de casas para veranear a nivel local, pero a la fecha fueron muy pocas las consultas y también muy poca la oferta disponible para tal fin”, explicó, al señalar que la oferta de propiedades para alquiler temporal suele ser limitada.

Las localidades con mayor demanda suelen ser Gonnet, City Bell, Villa Elisa y el enclave Arana-Villa Garibaldi-Sicardi. Los precios dependen de la ubicación, las características, los servicios y las comodidades que ofrezca cada propiedad. “Por lo general, los valores están en dólares y oscilan, aproximadamente, entre 3.000 y 5.000 por mes”, explicó Agostinelli.

Dentro de esta alternativa, las propiedades con pileta y parrilla encabezan la demanda: “Es lo primero que preguntan quienes buscan una vivienda para vacacionar”, añadió.

Asimismo, sostuvo que los potenciales locatarios priorizan la funcionalidad, la comodidad y el buen mantenimiento del lugar, por encima de amplias extensiones de terreno sin el cuidado correspondiente. El cliente está más consciente y también más exigente al momento de pagar por unas vacaciones en la Ciudad”, señaló.

Las ofertas en el mercado

En City Bell, una casa quinta situada en la zona de 477 y 24 se alquila por alrededor de 4.000 dólares. La propiedad está desarrollada en una sola planta, cuenta con tres dormitorios, pileta, cochera cubierta y aproximadamente 800 metros cuadrados de parque.

En las inmediaciones de 133 bis y el Golf del Club Estudiantes, el alquiler temporal de una vivienda con tres habitaciones ronda los 1.500 dólares por quincena, mientras que el alquiler de fin de semana —tres días y dos noches— se ofrece a unos 250 dólares.

En tanto, en la zona de 11 y 458, cerca del Club Hípico, en el barrio El Quimilar, el alquiler temporal de una casa con tres dormitorios, sala de juegos, jardín y pileta cuesta alrededor de los 2.200 dólares.

En Gonnet, una propiedad situada en 489 y 18 —entre Camino Centenario y Camino General Belgrano— se ofrece por 3.500 dólares. La casa de dos plantas, cuenta con tres dormitorios, cochera, quincho, parrilla y pileta.

En la misma localidad, en la zona de 485 y 27, la quincena de enero ronda los 1.500 dólares, mientras que el alquiler por todo el mes asciende a unos 2.900 dólares. La casa está preparada para alojar a diez personas y tiene tres habitaciones con seis camas, dos baños, pileta, parque y parrilla.

En Villa Elisa, en la zona de calle 24, entre 403 y 405 —cerca del Camino General Belgrano y del Parque Pereyra Iraola— se ofrece una casa con pileta de natación, amplio parque, canchas de fútbol y pádel. El alquiler para febrero es de 4.300 dólares el mes y 2.300 dólares la quincena.

En tanto, en 421 y 13, cerca del Camino Centenario y la avenida Arana, otra propiedad con similares características ronda los 3.500 dólares mensuales.

En Villa Parque Sicardi, en la zona de 663 y 14 bis, se ofrece una propiedad en alquiler temporal por $920.000 (unos 620 dólares). El lote tiene unos 300 metros cuadrados y cuenta con aproximadamente 35 metros cubiertos distribuidos en una cocina equipada, un ambiente principal y baño. Además, cuenta con una galería semicubierta, parrilla, patio con pileta y cochera.