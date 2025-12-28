Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

La Ciudad

Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000

Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000
28 de Diciembre de 2025 | 07:31

Escuchar esta nota

El Súper Cartonazo de EL DIA quedó vacante y se puso en juego la nueva ronda con un pozo de $2.000.000 con la entrega de la tarjeta que viene gratis con la edición impresa del diario EL DIA. Además, de manera excepcional por los feriados, este viernes también se publicó la primera tanda de números.

Es así que se renovaron las ilusiones del juego que además premia con $ 300.000 a quien logre completar una línea con el cartón.

Estos son los números que se publicaron hoy en EL DIA:

Cabe recordar que el último premio de 4 millones de pesos fue ganado por un estudiante universitario, semanas atrás, quien contó que en su hogar se vive de el juego de modo familiar. Richard Torres comentó los detalles al ganar el pozo del juego que comparte junto a su madre. Según relató el joven, el juego es más que un pasatiempo, es casi una tradición en su hogar. Es su madre, de 39 años, quien asume el rol de comprar la edición impresa de EL DIA para recibir el cupón de la suerte. Luego, la tarea de seguir la publicación de los números se convierte en una actividad que disfrutan y realizan en conjunto.

Ayer, día en el que tradicionalmente se entregan los cupones, no salió la edición impresa al ser Navidad y entonces los cartones se entregan hoy junto a la edición impresa de EL DIA. A su vez, desde hoy, se publican los números para cotejar y el próximo martes se conocerá si hay ganador o ganadores de los $2.000.000 y los $300.000 por línea.

LE PUEDE INTERESAR

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

LE PUEDE INTERESAR

Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua

Con el cartón en mano, la tarea es seguir atentamente los números que se publican desde este mismo viernes hasta el martes siguiente, tanto en la edición impresa como a través de eldia.com.

El objetivo principal es lograr que los 15 números impresos en la tarjeta coincidan con los que se van publicando en el transcurso de la ronda semanal.

La jornada más trascendental es el martes, ya que ese día se entrega la quinta y última tanda de números. Quienes logren reunir los 15 aciertos deberán llamar al 412-0101 y presentarse en las oficinas de diagonal 80 Nº 815 con el cupón ganador, entre las 11 y las 17.

Es importante destacar que el premio se entregará a los participantes que logren los 15 aciertos. En caso de que la suerte alcance a más de un lector, el pozo total de $2.000.000 será repartido en partes iguales entre todos los ganadores. Asimismo, se reitera que este año se ha sumado el atractivo adicional de $300.000 como premio por completar la línea del cartón.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Crecen las dudas sobre cómo fue la muerte de Epstein

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas

El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

Muñecos: en 31 y 40 desafío a una clausura

Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
Últimas noticias de La Ciudad

Domingo con mucho calor y para la pileta en La Plata: cómo sigue el tiempo

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua

Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
Policiales
Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata
VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió
VIDEO. Cinco delincuentes forzaron un portón y huyeron
Vecinos de Villa Elvira en vilo por una “bandita”
Intentó asesinar a su ex pareja a cuchilladas
Espectáculos
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
De Rosalía a Milo J: cinco álbumes indispensables del año
“Vientos de agua”: el clásico de Campanella vuelve a la pantalla
Eber Ludueña hará su pretemporada en Mar del Plata
Información General
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Desde Brasil siguen de cerca a Román Gómez
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres
El jugador que busca cerrar Boca antes del 2 de enero

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla