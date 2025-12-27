"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque
La Navidad de Susana Giménez estuvo lejos de la postal tradicional de brindis y mesa completa. Este año, la ausencia de su nieta Lucía Celasco marcó el festejo y generó sorpresa, enojo y decepción en el entorno de la diva.
El encuentro navideño se realizó, como es habitual, en La Mary, la histórica residencia de Susana en Punta del Este. Allí, la falta de Lucía se sintió desde el primer momento. Según trascendió, la joven estaba invitada y esperaban su presencia, pero a último momento cambió de planes, una decisión que habría afectado profundamente a la conductora.
En lugar de compartir la noche con su abuela, Lucía viajó a Nueva York junto a su novio, el futbolista Nicolás Figal. La pareja pasó la Navidad recorriendo la ciudad y compartiendo imágenes en redes sociales, que terminaron de confirmar su ausencia en el festejo familiar. Desde el entorno de Susana aseguran que la conductora se enteró del viaje con sorpresa.
En programas de espectáculos se comentó que incluso se intentó disimular el lugar vacío en la mesa. “Enojos en el seno de la familia Giménez por esta ausencia. Ya habíamos hablado de esta distancia que había entre abuela y nieta, por el ritmo de vida que tiene Lucía. Es hippie ella”, describieron.
“Invitaron a alguien para llenar un lugar porque faltaba Lucía, y a Susana no le cayó bien. No le cayó bien que no viniera porque estaba invitadísima”, contó el periodista Gustavo Descalzi en A la tarde (América). Según explicó, Lucía eligió pasar la fecha en Nueva York porque “le gusta la Navidad con nieve, ir a la Quinta Avenida”.
Una fecha sensible para Susana
Para la diva, la Navidad siempre tuvo un fuerte valor simbólico ligado a la unión familiar. Por eso, la decisión de su nieta fue interpretada como algo más profundo que un simple viaje. “Hay fechas que no cierran. La abuela intenta proteger a su nieta y es posible que todavía no haya una oficialización de la relación, ni siquiera en fin de año”, agregó Descalzi.
Aunque Susana Giménez no realizó declaraciones públicas, en el ambiente se habla de una decepción sincera y de tensiones familiares que ya venían gestándose. “Había enojos en el seno de la familia Giménez. Ya se había hablado de cierta distancia entre abuela y nieta por el ritmo de vida de Lucía”, concluyó el periodista.
Más allá del ruido mediático, la Navidad dejó sentimientos encontrados: mientras Lucía apostó por el amor y una experiencia distinta, Susana atravesó la fecha con una ausencia difícil de digerir.
