Adiós al "Chiqui" Pereyra: el tango pierde a una voz de oro tras un trágico accidente

El reconocido cantor de tangos, oriundo de General Roca, permanecía internado, luego de una caída desde una escalera que derivó en una cirugía de urgencia. Tenía 74 años
Escuchar esta nota
El mundo del espectáculo argentino amaneció con una noticia que enluta a la música ciudadana: murió Ricardo “Chiqui” Pereyra, reconocido cantor de tangos, a los 74 años. El artista se encontraba internado desde hacía varios días tras sufrir graves lesiones en un accidente doméstico.
Oriundo de General Roca, Río Negro, Pereyra permanecía hospitalizado en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires con pronóstico reservado, luego de una caída desde una escalera que obligó a una cirugía de urgencia. Con el correr de las horas, su cuadro clínico se agravó y se tornó irreversible.
El fallecimiento fue confirmado por su entorno a través de un emotivo mensaje difundido en redes sociales. “Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de ‘El Chiqui’. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible, pero aun así no perdíamos la fe”, expresaron.
En el mismo comunicado, la familia pidió respeto y privacidad para atravesar este difícil momento, con especial mención a la situación de su esposa. “Mamá está destruida como el resto de la familia, pero ella, que era el pilar, hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes ni llamadas por el momento”, señalaron, al tiempo que agradecieron las innumerables muestras de cariño recibidas.
Días atrás se había informado que el músico se encontraba clínicamente estable, aunque sin respuestas neurológicas, una condición que finalmente derivó en el fatal desenlace.
Nacido el 26 de junio de 1951, “Chiqui” Pereyra dejó una marca profunda en la historia del tango. Su consagración llegó en 1978, tras su paso por el emblemático programa Grandes Valores del Tango, donde su talento fue reconocido de inmediato por los directivos del ciclo.
A lo largo de su extensa trayectoria, fue una de las figuras destacadas de Botica de Tango y recibió el prestigioso Premio Santos Vega en 2007. Su muerte genera una profunda conmoción no solo en su Río Negro natal, sino también en los escenarios del país y del exterior, donde su voz fue embajadora del género y referencia indiscutida de la música ciudadana.
