"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

La Ciudad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 
27 de Diciembre de 2025 | 12:14

Escuchar esta nota

El imponente muñeco temático de Avatar, que venía llamando la atención de vecinos y automovilistas en la zona de avenida 31 y 40, en el barrio de La Loma fue clausurado por personal de Control Urbano, según confirmaron integrantes del equipo a cargo del armado.

Durante las últimas horas, el espacio apareció con fajas de clausura, lo que impide continuar con el despliegue de la estructura y cualquier otra actividad vinculada al montaje. De acuerdo a lo informado por parte del grupo responsable, además de la clausura, les habrían comunicado que se procederá al corte del suministro eléctrico en el sector, una medida que generó preocupación entre quienes trabajaban en el lugar.

La intervención se dio mientras el muñeco —de grandes dimensiones y con figuras alusivas al universo Avatar— se encontraba en plena exhibición, convirtiéndose en un punto de referencia visual en la zona oeste de La Plata. La situación sorprendió tanto al equipo como a los vecinos, que se acercaron para observar el operativo y las fajas colocadas sobre la estructura.

En declaraciones que hizo en exclusiva esta mañana a EL DIA, Manuel, expresó: "Nos clausuraron el muñeco con fajas, es una persecución en contra de nosotros. Tenemos el documento que presentamos a la municipalidad y que presentamos todos los años. Tenemos ambulancia, baños químicos y no cobramos ninguna entrada. Nos enteramos que ahora al mediodía viene personal de control urbano a cortarnos la luz", dijo uno de los líderes enojados a este medio. 

En tanto, también explicó: "La nota la presentamos desde el primer día que lo íbamos a hacer en 31 y 52, luego volvimos a presentar otra para 31 y 40 y ahora nos dicen esto. En octubre hablé con los funcionarios y nunca me respondieron. El año pasado con ésta misma gestión salió todo bien y no hubo ningún conflicto. No entendemos concretamente cual sería el conflicto hoy".

"La habilitación del muñeco te la dan el 30 de diciembre, pero nosotros por separado pedimos la habilitación de los food truck, escenarios y de todo lo previo para hacerlo en el espacio público. Nosotros armamos un expediente con todo lo que se requiere y nadie nos dijo ni que si, ni que no. Hay alguien evidentemente que le molesta lo que estamos haciendo", finalizó. 

Por el momento, no se brindaron detalles oficiales sobre los motivos específicos de la clausura, aunque desde el entorno del armado señalaron que no se les permitirá desplegar “nada más” en ese sector. Se espera que en las próximas horas haya definiciones sobre el futuro del muñeco y de las actividades que quieren desarrollar. 

EL PEDIDO FORMAL DEL GRUPO "MUÑE DEL TANQUE" AL MUNICIPIO

Según consta en la documentación ingresada el 22 de diciembre, con sello de recepción de la Municipalidad de La Plata, la solicitud fue dirigida a la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y detallaba la realización de eventos culturales y musicales de acceso libre y gratuito los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre, en el marco de las actividades previas a la quema de momos del 31.

En el escrito, el grupo explicaba que las propuestas tenían como objetivo promover espacios de encuentro, celebración y disfrute comunitario, fortaleciendo una manifestación cultural profundamente arraigada en la identidad barrial platense. Además, se aclaraba que los eventos contarían con escenario, bandas en vivo, food trucks, baños químicos y cobertura sanitaria, incluyendo la contratación de un servicio de ambulancia y la gestión de un seguro de responsabilidad civil.

Incluso, desde el colectivo artístico señalaron que aceptaron modificaciones sugeridas por el propio Municipio, como el cambio de ubicación de las actividades al cruce de Avenida 31 y calle 40, adecuándose a los requerimientos de organización, seguridad y ordenamiento del espacio público.

Sin embargo, pese a haber cumplido con todos los pasos administrativos y a la cercanía de las fechas propuestas, no obtuvieron ninguna respuesta oficial, ni aprobación ni rechazo, lo que generó malestar e incertidumbre entre los organizadores.

Desde “Muñé del Tanque” remarcan que la falta de definición por parte de las autoridades dificulta la planificación, afecta a los artistas y vecinos involucrados y pone en riesgo actividades culturales que se realizan de manera autogestiva y gratuita.

El reclamo se suma al de otros grupos de muñequeros que denuncian decisiones tardías y ausencia de diálogo, en un contexto de creciente tensión entre los hacedores culturales y el Municipio, a pocos días de una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad.

 

 

 

