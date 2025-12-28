Presupuesto 2026: de la euforia en el oficialismo a las críticas opositoras

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
El nuevo mapa del poder: cómo Milei reordena alianzas y las tensiones tras el Presupuesto
Pujas internas y un compromiso para cubrir vacantes en la Suprema Corte
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua
Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa
VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió
Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata
La Plata y ciudades de la Región arriba en el ranking de transparencia fiscal
2025: un año por debajo de las expectativas, pero sin crisis
Sigue la inquietud, a solo nueve ruedas del pago a los bonistas
A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón
Verano seguro: cuando la vida no se remite a la suerte: se trata de cuidado
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
Los empleados informales ganan un 57% menos que los registrados
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
Los dólares debajo del colchón ya equivalen a más de la mitad del PBI
Por qué decimos “salud”, besamos el pan y evitamos pasar la sal
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal generó múltiples reacciones en el oficialismo y la oposición. Mientras el Gobierno celebró la sanción de ambas iniciativas, distintos sectores opositores cuestionaron el alcance de las medidas y alertaron por el impacto en áreas sensibles.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó el trabajo legislativo y definió al presupuesto como “equilibrado”. “Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo”, afirmó en una publicación en redes sociales.
Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA), su jefa, Patricia Bullrich, celebró la modificación del régimen fiscal y la calificó como “una de las leyes más importantes de los últimos 30 años”. Aseguró que el Estado “deja de perseguir a los argentinos de bien” y que los controles se orientarán a quienes evadan. Sus declaraciones fueron respaldadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien consideró que la aprobación marca “momentos en la historia en que la historia cambia”.
La oposición expresó fuertes reparos tanto al presupuesto como a la Ley de Inocencia Fiscal. El senador del Frente Cívico por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, advirtió que el proyecto “no prioriza las necesidades más urgentes de la sociedad”, desfinancia al interior productivo y compromete inversiones clave para el desarrollo.
El senador justicialista Daniel Pablo Bensusán calificó al presupuesto como “mentiroso” y aseguró que la iniciativa “pone en riesgo el trabajo, la educación pública y el desarrollo de las provincias”. Su par Marcelo Lewandowski coincidió en que el texto implica “un ajuste brutal” que profundizará el empobrecimiento de amplios sectores.
Por último, la senadora justicialista Ana Marks sostuvo que es posible alcanzar equilibrio fiscal sin recortes severos. Señaló que durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner “se logró equilibrio fiscal incluyendo a la gente y con inversión en educación, ciencia y tecnología”.
LE PUEDE INTERESAR
Pullaro criticó la falta de recursos para reparar rutas
LE PUEDE INTERESAR
Los ahorristas achicaron la compra de dólares
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí