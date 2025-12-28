Presupuesto 2026: de la euforia en el oficialismo a las críticas opositoras

La aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal generó múltiples reacciones en el oficialismo y la oposición. Mientras el Gobierno celebró la sanción de ambas iniciativas, distintos sectores opositores cuestionaron el alcance de las medidas y alertaron por el impacto en áreas sensibles.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó el trabajo legislativo y definió al presupuesto como “equilibrado”. “Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo”, afirmó en una publicación en redes sociales.

Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA), su jefa, Patricia Bullrich, celebró la modificación del régimen fiscal y la calificó como “una de las leyes más importantes de los últimos 30 años”. Aseguró que el Estado “deja de perseguir a los argentinos de bien” y que los controles se orientarán a quienes evadan. Sus declaraciones fueron respaldadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien consideró que la aprobación marca “momentos en la historia en que la historia cambia”.

La oposición expresó fuertes reparos tanto al presupuesto como a la Ley de Inocencia Fiscal. El senador del Frente Cívico por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, advirtió que el proyecto “no prioriza las necesidades más urgentes de la sociedad”, desfinancia al interior productivo y compromete inversiones clave para el desarrollo.

El senador justicialista Daniel Pablo Bensusán calificó al presupuesto como “mentiroso” y aseguró que la iniciativa “pone en riesgo el trabajo, la educación pública y el desarrollo de las provincias”. Su par Marcelo Lewandowski coincidió en que el texto implica “un ajuste brutal” que profundizará el empobrecimiento de amplios sectores.

Por último, la senadora justicialista Ana Marks sostuvo que es posible alcanzar equilibrio fiscal sin recortes severos. Señaló que durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner “se logró equilibrio fiscal incluyendo a la gente y con inversión en educación, ciencia y tecnología”.