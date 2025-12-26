VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata

La falta de agua enciende las alarmas en los barrios en La Plata en medio del calor extremo: crecen las quejas
En una ciudad donde las noticias suelen ir a ritmo acelerado, una iniciativa simple y cargada de ternura se convirtió en furor y despierta sonrisas tanto en grandes como en chicos. Se trata del “Hospital de Ositos” de Mundo Peluche, un local ubicado en calle 49 y 50, que ofrece arreglos gratuitos de peluches rotos, devolviéndoles la vida en apenas cinco minutos.
La propuesta nació como un gesto solidario, pero rápidamente se volvió viral. Peluches con costuras abiertas, ojos descosidos o brazos sueltos vuelven a abrazar a sus dueños gracias a este servicio que no tiene costo y que funciona como un verdadero consultorio de urgencias para juguetes cargados de historia y afecto.
“Hospital de Peluches. Servicio gratuito de arreglos. En Mundo Peluche queremos devolverles un poco del amor que nos dan todos los días. Traé tu osito y en 5 minutos lo dejamos como nuevo”, publicaron desde el local en sus redes sociales, mensaje que fue replicado cientos de veces.
En diálogo exclusivo con EL DIA, Mai Papaleo, referente de Mundo Peluche, explicó el espíritu de la iniciativa: “Los peluches acompañan a las personas en momentos muy importantes de la vida. No son solo juguetes: son recuerdos, compañía y afecto. Por eso se nos ocurrió esta idea, como una forma de devolver todo ese amor”.
El local se transforma a diario en una escena conmovedora: chicos que esperan atentos mientras “operan” a su peluche favorito, y adultos que regresan con ositos de la infancia, algunos con décadas encima. No hay límites de edad ni condiciones: el servicio es completamente gratuito y abierto a toda la comunidad.
Las imágenes que se repiten muestran mesas convertidas en quirófanos improvisados, estanterías repletas de muñecos y un clima de calidez que contrasta con el ritmo cotidiano del centro platense. En pocos minutos, los peluches salen “dados de alta”, listos para volver a casa.
Desde Mundo Peluche destacan que quienes deseen acercarse pueden hacerlo directamente al local o comunicarse por WhatsApp al 221 314 9898 para consultas.
En tiempos difíciles, el “Hospital de Peluches” demuestra que los gestos simples también construyen comunidad. Un hilo, una aguja y mucho corazón alcanzan para reparar algo más que un juguete: reparan recuerdos.
