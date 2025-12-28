Tragedia en Brasil: once muertos tras un brutal choque frontal seguido de incendio

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
El siniestro tuvo lugar en la ruta federal BR-101, a la altura del kilómetro 953,6, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, en el extremo sur del estado de Bahía.
Una colisión devastadora en el noreste de Brasil terminó con la vida de al menos once personas, entre las que se encuentran una mujer embarazada y dos niños de dos y cuatro años.
El trágico episodio tuvo lugar este sábado en la ruta federal BR-101, a la altura del kilómetro 953,6, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, en el extremo sur del estado de Bahía. Según confirmaron las autoridades y la empresa concesionaria Ecovias Capixaba, diez de las víctimas fallecieron en el acto producto del impacto, mientras que una undécima persona perdió la vida horas más tarde en un centro médico debido a la gravedad de sus heridas.
El siniestro involucró a una camioneta Chevrolet S10 y a un utilitario Fiat Dobló que, por causas que aún intenta establecer la Policía Federal de Caminos (PRF), chocaron de frente y se incendiaron por completo de manera inmediata.
De acuerdo a lo que se pudo saber , el fuego envolvió ambas unidades, lo que dificultó las tareas de rescate y demandó un intenso despliegue de los bomberos y fuerzas de seguridad. La ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras se realizaban los trabajos de remoción de los vehículos y los peritajes correspondientes para determinar la mecánica del accidente.
De acuerdo con los primeros informes policiales y versiones de medios locales, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que uno de los conductores realizó un "intento de sobrepaso de manera indebida", lo que habría derivado en el choque frontal.
La violencia del impacto y el posterior incendio dejaron los cuerpos en un estado tal que, según trascendió, algunos deberán ser sometidos a exámenes de ADN para su identificación legal.
Fuentes regionales informaron además que varias de las víctimas pertenecían a un mismo grupo familiar, lo que añade una carga de dramatismo aún mayor al suceso.
En medio del desolador escenario, se reportó que una persona logró sobrevivir a la colisión, aunque permanece internada en grave estado y con pronóstico reservado.
