Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

El Mundo

Tragedia en Brasil: once muertos tras un brutal choque frontal seguido de incendio

El siniestro tuvo lugar en la ruta federal BR-101, a la altura del kilómetro 953,6, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, en el extremo sur del estado de Bahía.

Tragedia en Brasil: once muertos tras un brutal choque frontal seguido de incendio
28 de Diciembre de 2025 | 09:12

Escuchar esta nota

Una colisión devastadora en el noreste de Brasil terminó con la vida de al menos once personas, entre las que se encuentran una mujer embarazada y dos niños de dos y cuatro años

El trágico episodio tuvo lugar este sábado en la ruta federal BR-101, a la altura del kilómetro 953,6, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, en el extremo sur del estado de Bahía. Según confirmaron las autoridades y la empresa concesionaria Ecovias Capixaba, diez de las víctimas fallecieron en el acto producto del impacto, mientras que una undécima persona perdió la vida horas más tarde en un centro médico debido a la gravedad de sus heridas.

El siniestro involucró a una camioneta Chevrolet S10 y a un utilitario Fiat Dobló que, por causas que aún intenta establecer la Policía Federal de Caminos (PRF), chocaron de frente y se incendiaron por completo de manera inmediata

De acuerdo a lo que se pudo saber , el fuego envolvió ambas unidades, lo que dificultó las tareas de rescate y demandó un intenso despliegue de los bomberos y fuerzas de seguridad. La ruta permaneció totalmente cortada durante varias horas mientras se realizaban los trabajos de remoción de los vehículos y los peritajes correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

De acuerdo con los primeros informes policiales y versiones de medios locales, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que uno de los conductores realizó un "intento de sobrepaso de manera indebida", lo que habría derivado en el choque frontal. 

La violencia del impacto y el posterior incendio dejaron los cuerpos en un estado tal que, según trascendió, algunos deberán ser sometidos a exámenes de ADN para su identificación legal.

LE PUEDE INTERESAR

Trump exige exponer todos los expedientes que involucren a demócratas en la trama Epstein: “¡Háganlos avergonzar!”

LE PUEDE INTERESAR

Crecen las dudas sobre cómo fue la muerte de Epstein

Fuentes regionales informaron además que varias de las víctimas pertenecían a un mismo grupo familiar, lo que añade una carga de dramatismo aún mayor al suceso. 

En medio del desolador escenario, se reportó que una persona logró sobrevivir a la colisión, aunque permanece internada en grave estado y con pronóstico reservado.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas

Crecen las dudas sobre cómo fue la muerte de Epstein

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa

El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

Muñecos: en 31 y 40 desafío a una clausura
Últimas noticias de El Mundo

Trump exige exponer todos los expedientes que involucren a demócratas en la trama Epstein: “¡Háganlos avergonzar!”

Crecen las dudas sobre cómo fue la muerte de Epstein

El presidente ucraniano dijo que Moscú “no quiere la paz”

Mapache borrachín: se tomó todo y se durmió en el baño
Policiales
Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata
VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió
VIDEO. Cinco delincuentes forzaron un portón y huyeron
Vecinos de Villa Elvira en vilo por una “bandita”
Intentó asesinar a su ex pareja a cuchilladas
Deportes
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Desde Brasil siguen de cerca a Román Gómez
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres
El jugador que busca cerrar Boca antes del 2 de enero
Información General
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla