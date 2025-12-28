Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

El Mundo

Murió Brigitte Bardot: adiós a la mítica actriz y ferviente defensora de animales

Tenía 91 años, La mujer que transformó el cine europeo y revolucionó los códigos de la feminidad.

Murió Brigitte Bardot: adiós a la mítica actriz y ferviente defensora de animales
28 de Diciembre de 2025 | 09:21

Escuchar esta nota

Francia y el mundo despiden hoy a Brigitte Bardot, la mujer que transformó el cine europeo y revolucionó los códigos de la feminidad antes de abandonar la gloria para convertirse en la voz de los animales.

La noticia de su fallecimiento, ocurrido a los 91 años, fue confirmada este domingo a través de un comunicado oficial de la Fondation Brigitte Bardot, entidad que manifestó su "inmensa tristeza" por la partida de su fundadora y presidenta.

Según el documento emitido por la organización, la artista fue una figura de renombre mundial que "eligió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su fundación", aunque no se precisaron detalles sobre el lugar ni las causas exactas del deceso.

Nacida en París en 1934, Bardot alcanzó la cima de la popularidad en 1956 tras el estreno de "...Y Dios creó a la mujer", bajo la dirección de Roger Vadim, cinta que la consolidó como un mito erótico y un símbolo de autonomía femenina que desafió la moral de la época. 

A lo largo de casi dos décadas de trayectoria, la actriz participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones, trabajando con directores de la talla de Jean-Luc Godard en "El desprecio" y Louis Malle en "La verdad", actuación que le valió el premio David di Donatello. Sin embargo, en 1973 y con solo 39 años, decidió retirarse definitivamente de los sets cinematográficos tras calificar a la fama como una "prisión dorada", volcando desde ese momento toda su influencia hacia el activismo.

Defensora de la fauna

Su labor en defensa de la fauna tuvo un impacto global, recordándose especialmente su campaña de 1977 en Canadá contra la caza de focas. Bardot siempre sostuvo que su trabajo humanitario era su mayor orgullo, afirmando en una de sus últimas entrevistas televisivas en 2025 que su lucha por los animales era el principal legado que dejaría al mundo.

No obstante, su vida pública no estuvo exenta de controversias; la actriz fue condenada en cinco ocasiones por incitación al odio debido a sus posturas sobre la inmigración y el islam, y mantuvo una relación conflictiva con su único hijo, Nicolas, a quien llegó a describir en su autobiografía como un "tumor indeseado" durante el embarazo.

A pesar de las polémicas políticas y personales, su influencia estética y cultural permaneció intacta, siendo musa de intelectuales como Simone de Beauvoir, quien escribió que "un santo vendería su alma al diablo por verla bailar". 

En sus últimos años, instalada en Saint-TropezBardot mantuvo sus reclamos contra el consumo de carne de caballo y el sacrificio animal sin sedación, sosteniendo hasta el final las convicciones que la alejaron de los focos de Hollywood. 

Con su partida, se cierra un capítulo fundamental de la historia del espectáculo francés, dejando tras de sí la imagen de una mujer que, según su biógrafa Marie-Dominique Lelièvre, "siempre ha sido y será una niña".

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

