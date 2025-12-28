Domingo con mucho calor y para la pileta en La Plata: cómo sigue el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo y lunes con temperaturas elevadas en La Plata, en el marco de jornadas típicamente estivales y con escasa nubosidad.

Para este domingo, se espera un cielo algo nublado, con condiciones calurosas durante gran parte del día. Los vientos serán leves del sector noreste, lo que contribuirá a una sensación térmica elevada. La temperatura mínima será de 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C.

En tanto, el lunes continuará el tiempo estable y el calor irá en aumento. El SMN pronostica cielo algo nublado, con vientos leves y variables, y una jornada que se presentará aún más calurosa. Las marcas térmicas oscilarán entre los 22°C de mínima y los 34°C de máxima, consolidando el inicio de semana con temperaturas propias del pleno verano.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y tomar precauciones especiales con niños y adultos mayores.