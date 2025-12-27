Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

El Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires difundió un parte oficial sobre el estado de salud del reconocido chef y conductor Christian Petersen, quien permanece estable luego de ser trasladado desde San Martín de los Andes para continuar su atención médica en un centro de mayor complejidad.

Según indicó el sanatorio, “en la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente Christian Petersen fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires”. A su arribo, el chef fue sometido a nuevos estudios y evaluaciones clínicas, y quedó bajo estricta vigilancia médica, con el tratamiento ajustado de acuerdo a su evolución.

El comunicado destacó que el ingreso permitió dar continuidad a los cuidados que venía recibiendo durante su internación en la Patagonia, ahora en un entorno con mayores recursos especializados. Asimismo, el hospital señaló que la familia de Petersen está siendo acompañada y que toda la información vinculada a su estado de salud será comunicada respetando la confidencialidad médica.

Petersen fue trasladado este viernes a la Capital Federal luego de permanecer más de diez días internado en San Martín de los Andes. El operativo se realizó mediante un avión sanitario, bajo estrictos protocolos y con monitoreo permanente durante todo el vuelo, dado que su cuadro requería control intensivo pese a encontrarse estable.

Tras su ingreso al Hospital Alemán, los especialistas iniciaron de inmediato el seguimiento de su evolución, en coordinación con el equipo médico que lo asistió previamente.