Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: este sábado en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Espectáculos

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán
27 de Diciembre de 2025 | 14:37

Escuchar esta nota

El Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires difundió un parte oficial sobre el estado de salud del reconocido chef y conductor Christian Petersen, quien permanece estable luego de ser trasladado desde San Martín de los Andes para continuar su atención médica en un centro de mayor complejidad.

Según indicó el sanatorio, “en la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente Christian Petersen fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires”. A su arribo, el chef fue sometido a nuevos estudios y evaluaciones clínicas, y quedó bajo estricta vigilancia médica, con el tratamiento ajustado de acuerdo a su evolución.

El comunicado destacó que el ingreso permitió dar continuidad a los cuidados que venía recibiendo durante su internación en la Patagonia, ahora en un entorno con mayores recursos especializados. Asimismo, el hospital señaló que la familia de Petersen está siendo acompañada y que toda la información vinculada a su estado de salud será comunicada respetando la confidencialidad médica.

Petersen fue trasladado este viernes a la Capital Federal luego de permanecer más de diez días internado en San Martín de los Andes. El operativo se realizó mediante un avión sanitario, bajo estrictos protocolos y con monitoreo permanente durante todo el vuelo, dado que su cuadro requería control intensivo pese a encontrarse estable.

Tras su ingreso al Hospital Alemán, los especialistas iniciaron de inmediato el seguimiento de su evolución, en coordinación con el equipo médico que lo asistió previamente.

LE PUEDE INTERESAR

Lumpenbola: una cita de homenaje y “agradecimiento”

LE PUEDE INTERESAR

Huracán Lali: agotó dos shows en River en nueve horas
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Cartelera local

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Futuro incierto

El Gobierno reparte cal para pintar los dólares del colchón

Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio

Se despide un muñeco con 40 años de trayectoria

Una mujer se desvaneció y murió en un supermercado de La Plata

Casaquintas: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”
Últimas noticias de Espectáculos

¿Engañaron a Wanda Nara? Filtraron el audio de Martín Migueles a Claudia Giardone

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Lumpenbola: una cita de homenaje y “agradecimiento”

Huracán Lali: agotó dos shows en River en nueve horas
Información General
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Los números de la suerte del sábado 27 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gordo de Navidad fue para el 77.222 y repartió 800 millones: chequeá tu billete
Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
Deportes
La agenda deportiva del último sábado del año: partidos, horarios y TV
Futuro incierto
Segundo refuerzo: el Lobo se quiere hacer fuerte en el medio
Boca sin paz, la polémica foto del nuevo refuerzo
San Lorenzo rechazó la oferta por Romaña
La Ciudad
Otra jornada con cortes de luz en la zona del Hospital Italiano y en San Carlos
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
Con el calor y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA
Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 
Policiales
Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque
Con mariposas y dibujos: así será el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako
Con el calor y el viento, combo "explosivo" por los incendios en la Región
Conmoción en la Región: una pareja de Berisso murió al chocar en la Ruta 3 y su hija de 13 sobrevivió 
VIDEO. Intento de robo en La Plata: cinco delincuentes forzaron un portón y escaparon corriendo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla