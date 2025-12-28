Alerta amarillo en la Región por la ola de calor

El Servicio Meteorológico Nacional incluyó a La Plata, Berisso, Ensenada y Brandsen entre los municipios con alerta amarillo por la ola de calor. Para hoy la previsión indica cielo parcialmente nublado, vientos leves, una mínima de 21 grados y máxima de 31. En tanto, para mañana se aguarda cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 34.

En Año Nuevo también se espera calor agobiante y el termómetro descenderá en la jornada del jueves 1. Ese alivio se mantendría por al menos tres días hasta el domingo 4 de enero.

Ante el nivel de atención de riesgo “amarillo”, se recomienda evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, usar ropa holgada y clara, ponerse a la sombra y en lugares frescos, no realizar actividades físicas intensas durante el día, tomar abundante agua aún sin sed, comer alimentos frescos, frutas y verduras, usar protector solar (mínimo factor 20) y lentes de sol, gorra y sombrero. También, evitar las bebidas alcohólicas, con cafeína o muy azucaradas. El calor extremo puede desencadenar problemas de salud. Pueden aparecer mareos, calambres o agotamiento.