Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Policiales

Navidad en la cárcel: así fue el banquete que hicieron presos alojados en una unidad del SPB

Navidad en la cárcel: así fue el banquete que hicieron presos alojados en una unidad del SPB
28 de Diciembre de 2025 | 10:50

Escuchar esta nota

Hace pocas horas se conoció un video que muestra el impresionante banquete que disfrutaron durante la Nochebuena decenas de presos alojados en un pabellón de la Unidad Penitenciaria Nº30 de General Alvear perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Las imágenes muestran cómo los presos en comunidad gozan de una cantidad enorme de carne asada y las repercusiones no se hicieron esperar.

Las imágenes muestran a internos de una cárcel del SPB celebrando la Nochebuena con un clima festivo que despertó indignación: mesas abundantes con comida, música, risas, consumo de alcohol y un ambiente que dista notablemente de la realidad que muchos asocian con el cumplimiento de una condena.

El material audiovisual expone una celebración “a lo grande” dentro del penal, lo que provocó un fuerte contraste con la situación que atraviesan numerosas familias fuera de los muros carcelarios, muchas de las cuales pasaron la Navidad en un contexto de crisis económica, sin recursos suficientes o incluso sin poder compartir una cena tradicional.

La difusión del video abrió un intenso debate público. Por un lado, cientos de usuarios expresaron su malestar y reclamaron explicaciones a las autoridades penitenciarias, cuestionando los controles, los beneficios otorgados y las condiciones en las que se permitió el festejo. Por otro, algunas voces sostuvieron que las personas privadas de la libertad conservan derechos básicos, incluido el de celebrar fechas significativas, siempre que se respeten normas estrictas y no se incurra en privilegios indebidos.

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial que esclarezca en qué contexto se desarrolló el festejo ni si existieron autorizaciones especiales o posibles irregularidades. El hecho vuelve a poner en el centro de la discusión el funcionamiento del sistema penitenciario argentino, el equilibrio entre derechos humanos, control institucional y el sentido de la pena.

 Una vez más, un video viral reaviva una polémica profunda y deja al descubierto una realidad que divide opiniones en la sociedad, generando interrogantes sobre lo que ocurre puertas adentro de las cárceles del país.

LE PUEDE INTERESAR

Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas

Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

Muñecos: en 31 y 40 desafío a una clausura

Crecen las dudas sobre cómo fue la muerte de Epstein
Últimas noticias de Policiales

Un robo, una muerte y la pista de las “viudas negras” en La Plata

VIDEO. Tragedia vial enluta a Berisso: un matrimonio murió y su hija sobrevivió

VIDEO. Cinco delincuentes forzaron un portón y huyeron

Vecinos de Villa Elvira en vilo por una “bandita”
Información General
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
“Stranger Things”: los números detrás del fenómeno
Espectáculos
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Adiós al "Chiqui" Pereyra: el tango pierde a una voz de oro tras un trágico accidente
Murió Brigitte Bardot: adiós a la mítica actriz y ferviente defensora de animales
Del amor al escándalo: los conflictos que sacudieron a la farándula argentina en 2025
De Rosalía a Milo J: cinco álbumes indispensables del año
La Ciudad
Alerta amarillo en la Región por la ola de calor
Domingo con mucho calor y para la pileta en La Plata: cómo sigue el tiempo
Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000
Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta
Eterna condena: en los barrios, ni la cisterna alivia la falta de agua
Deportes
La agenda deportiva del domingo avanza con actividad internacional: partidos, horarios y TV
Estudiantes: un año marcado por emociones fuertes y dos nuevos títulos a su historial
Desde Brasil siguen de cerca a Román Gómez
Gimnasia: pasó de sufrir al borde del abismo a soñar con el torneo en menos de dos meses
El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla