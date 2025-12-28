Navidad en la cárcel: así fue el banquete que hicieron presos alojados en una unidad del SPB

Hace pocas horas se conoció un video que muestra el impresionante banquete que disfrutaron durante la Nochebuena decenas de presos alojados en un pabellón de la Unidad Penitenciaria Nº30 de General Alvear perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Las imágenes muestran cómo los presos en comunidad gozan de una cantidad enorme de carne asada y las repercusiones no se hicieron esperar.

Las imágenes muestran a internos de una cárcel del SPB celebrando la Nochebuena con un clima festivo que despertó indignación: mesas abundantes con comida, música, risas, consumo de alcohol y un ambiente que dista notablemente de la realidad que muchos asocian con el cumplimiento de una condena.

El material audiovisual expone una celebración “a lo grande” dentro del penal, lo que provocó un fuerte contraste con la situación que atraviesan numerosas familias fuera de los muros carcelarios, muchas de las cuales pasaron la Navidad en un contexto de crisis económica, sin recursos suficientes o incluso sin poder compartir una cena tradicional.

La difusión del video abrió un intenso debate público. Por un lado, cientos de usuarios expresaron su malestar y reclamaron explicaciones a las autoridades penitenciarias, cuestionando los controles, los beneficios otorgados y las condiciones en las que se permitió el festejo. Por otro, algunas voces sostuvieron que las personas privadas de la libertad conservan derechos básicos, incluido el de celebrar fechas significativas, siempre que se respeten normas estrictas y no se incurra en privilegios indebidos.

Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial que esclarezca en qué contexto se desarrolló el festejo ni si existieron autorizaciones especiales o posibles irregularidades. El hecho vuelve a poner en el centro de la discusión el funcionamiento del sistema penitenciario argentino, el equilibrio entre derechos humanos, control institucional y el sentido de la pena.

Una vez más, un video viral reaviva una polémica profunda y deja al descubierto una realidad que divide opiniones en la sociedad, generando interrogantes sobre lo que ocurre puertas adentro de las cárceles del país.