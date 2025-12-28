Cinco delincuentes forzaron un portón y huyeron

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof
Un nuevo episodio de inseguridad generó preocupación entre los vecinos de la zona del Parque San Martín, luego de que cinco delincuentes intentaran ingresar a una vivienda durante la madrugada de ayer en inmediaciones de 57 y 28.
Según relataron frentistas del barrio a este diario, el hecho ocurrió alrededor de las 4:27, cuando los sospechosos intentaron forzar el portón de una casa mediante el uso de una barreta.
Sin embargo, al advertir movimientos en el interior de la vivienda o sentirse descubiertos, abandonaron el intento y escaparon corriendo en dirección a calle 29.
“Es para que estemos atentos, porque la semana pasada, en el mismo horario, sonó la alarma de un auto cuando intentaron abrirlo a la fuerza”, contó un vecino de la cuadra, quien aseguró que la reiteración de estos episodios genera temor y preocupación entre los residentes, especialmente durante la madrugada.
De acuerdo al testimonio de los vecinos, toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad instaladas en la zona. En las imágenes se observa cómo los cinco individuos llegan al lugar, intentan violentar el acceso y luego se dan a la fuga tras fracasar en su objetivo.
Tras huir del lugar, los sospechosos escaparon corriendo hacia la zona de Circunvalación, sin que hasta el momento se haya informado sobre detenciones vinculadas al hecho.
En este contexto los vecinos remarcan que no se trata de un caso aislado y advierten sobre la repetición de intentos de robo en horarios similares, por lo que reclaman mayor presencia policial y patrullajes preventivos a las autoridades de la Comisaría Quinta, que tiene jurisdicción en el sector. “Nos tienen alquilados”, dicen indignados.
La banda de ladrones quedó filmada por una cámara de seguridad
