Un cierre histórico para el Teatro Ópera de La Plata: Cruzando el Charco y El Mató coronaron el 73° aniversario

El Teatro Ópera de La Plata cerró la celebración de su 73° aniversario con un fin de semana que quedará en la memoria cultural de la ciudad. Con funciones colmadas viernes, sábado y domingo, Cruzando el Charco y El Mató a un Policía Motorizado protagonizaron un cierre de alto impacto artístico y emocional, que reafirmó al Ópera como uno de los escenarios fundamentales del circuito nacional.

El broche final llegó, además, con un reconocimiento de Interés Cultural, otorgado por su aporte sostenido a la vida cultural platense y por su rol clave en el desarrollo de la música en vivo, tanto para artistas locales como para figuras consagradas del país.

Cruzando el Charco: volver a casa para cerrar el año

El viernes 26 fue el turno de Cruzando el Charco, que eligió despedir el año en su ciudad y en un teatro emblemático. La banda platense vivió una noche especial, atravesada por el reencuentro con su público y por el recorrido de un año intenso y bisagra en su carrera.

Luego de una gira que los llevó por distintos puntos de Argentina y el exterior, un Obras sold out y la despedida de la etapa Esencia con un show histórico en el Movistar Arena, el Ópera ofreció el marco ideal para un cierre distinto: cercano, emotivo y cargado de identidad. Un regreso a casa que confirmó el crecimiento de la banda sin perder el lazo con su origen.