Ataque vandálico a un muñeco de Fin de Año en La Plata: piden ayuda para reconstruirlo

Un nuevo episodio de vandalismo golpeó a una de las tradiciones más arraigadas de La Plata. Durante la madrugada del sábado, integrantes del Grupo La 25 descubrieron que varios de los muñecos de fin de año que construyen para la quema de Año Nuevo habían sido dañados por desconocidos en la zona de 25 y 525, en Tolosa, y ahora trabajan contrarreloj para intentar recuperarlos.

El grupo está conformado por al menos una docena de chicos, en su mayoría de entre 9 y 18 años, que desde hace semanas venían elaborando figuras inspiradas en personajes clásicos de los Looney Toons, como el Coyote y el Correcaminos, el Demonio de Tasmania y el Gato Silvestre. La tristeza fue grande cuando, al regresar al lugar, encontraron parte de las creaciones destrozadas.

Según relataron los propios integrantes del grupo, el ataque ocurrió luego de que el viernes por la tarde personal municipal les indicara que no podían tener los muñecos exhibidos en la vía pública hasta el martes 30. “Guardamos los muñecos y los dejamos en la vereda. Esa fue la única noche que no nos quedamos”, explicó Santiago, uno de los chicos, quien señaló que esa ausencia fue aprovechada por los agresores.

De acuerdo al testimonio, el tío de uno de los chicos observó a un grupo de jóvenes cerca del muñeco y pensó que formaban parte del grupo. Sin embargo, al darse cuenta de lo que ocurría, intentó intervenir: “Les dijo que los dejaran y lo atacaron. Se agarraron a las piñas. Rompieron varios muñecos y ahora estamos arreglándolos”. El hombre no sufrió heridas de gravedad.

Buena parte de las figuras resultó dañada y ahora el grupo enfrenta el desafío de repararlas a tiempo. El principal costo es el tiempo y el material, ya que deben volver a empapelar con engrudo casero y comprar pintura para rehacer los detalles. Por ese motivo, lanzaron un pedido de colaboración económica para poder finalizar los muñecos y mantener viva la tradición, con la esperanza de sumarse a la quema prevista para el inicio de 2026. Quienes estén interesados en ayudar a la causa, se pueden comunicar a través de la cuenta de Instagram “Grupo_la_25”.