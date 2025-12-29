Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Diagonal 80 Nº817, en Raiders Jeans y otros puntos de venta

La Ciudad

Ataque vandálico a un muñeco de Fin de Año en La Plata: piden ayuda para reconstruirlo

Ataque vandálico a un muñeco de Fin de Año en La Plata: piden ayuda para reconstruirlo
29 de Diciembre de 2025 | 15:55

Escuchar esta nota

Un nuevo episodio de vandalismo golpeó a una de las tradiciones más arraigadas de La Plata. Durante la madrugada del sábado, integrantes del Grupo La 25 descubrieron que varios de los muñecos de fin de año que construyen para la quema de Año Nuevo habían sido dañados por desconocidos en la zona de 25 y 525, en Tolosa, y ahora trabajan contrarreloj para intentar recuperarlos.

El grupo está conformado por al menos una docena de chicos, en su mayoría de entre 9 y 18 años, que desde hace semanas venían elaborando figuras inspiradas en personajes clásicos de los Looney Toons, como el Coyote y el Correcaminos, el Demonio de Tasmania y el Gato Silvestre. La tristeza fue grande cuando, al regresar al lugar, encontraron parte de las creaciones destrozadas.

Según relataron los propios integrantes del grupo, el ataque ocurrió luego de que el viernes por la tarde personal municipal les indicara que no podían tener los muñecos exhibidos en la vía pública hasta el martes 30. “Guardamos los muñecos y los dejamos en la vereda. Esa fue la única noche que no nos quedamos”, explicó Santiago, uno de los chicos, quien señaló que esa ausencia fue aprovechada por los agresores.

De acuerdo al testimonio, el tío de uno de los chicos observó a un grupo de jóvenes cerca del muñeco y pensó que formaban parte del grupo. Sin embargo, al darse cuenta de lo que ocurría, intentó intervenir: “Les dijo que los dejaran y lo atacaron. Se agarraron a las piñas. Rompieron varios muñecos y ahora estamos arreglándolos”. El hombre no sufrió heridas de gravedad.

Buena parte de las figuras resultó dañada y ahora el grupo enfrenta el desafío de repararlas a tiempo. El principal costo es el tiempo y el material, ya que deben volver a empapelar con engrudo casero y comprar pintura para rehacer los detalles. Por ese motivo, lanzaron un pedido de colaboración económica para poder finalizar los muñecos y mantener viva la tradición, con la esperanza de sumarse a la quema prevista para el inicio de 2026. Quienes estén interesados en ayudar a la causa, se pueden comunicar a través de la cuenta de Instagram “Grupo_la_25”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

"Pusieron su vida al servicio de la Municipalidad de La Plata": reconocimiento a trabajadores jubilados y con 25 años de servicio

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"

Calor insoportable en La Plata: ¿cuándo será el pico máximo y qué día baja la temperatura?

Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios

Dolor en La Plata por la muerte del fiscal platense Marcelo Martini

El Lobo espera por la presentación de Miramón
Últimas noticias de La Ciudad

"Pusieron su vida al servicio de la Municipalidad de La Plata": reconocimiento a trabajadores jubilados y con 25 años de servicio

Todos por Isabella: una beba internada en el Hospital de Niños de La Plata necesita trasplante de hígado

El reclamo de los muñequeros de La Plata: "Déjennos seguir haciendo algo tan lindo y tan nuestro"

Alberto Bassi, una llama que no se apaga: el artista platense que se transforma en muñeco de fin de año
Policiales
VIDEO. "Estamos hartos": una familia de City Bell sufrió dos robos en apenas tres días
Impresionante incendio en San Carlos y temor entre los vecinos
"Crimen de odio": condenan a prisión perpetua a Fernando Daniel Sibestrelli por el homicidio de Nicol Ruiz en La Plata
Cuádruple crimen de La Loma: Tagliaferro y Godoy, a la cárcel por falso testimonio
El escándalo de la AFA llegó a La Plata: allanamientos en el Centro por la causa de lavado que salpica a Tapia y Toviggino
Información General
Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones
Multas y arresto por no vacunar a los hijos
Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
Deportes
VIDEO. Una banda delictiva entró a robar a un edificio céntrico de madrugada: escaparon con una moto
En Estudiantes, una noticia de Brasil trajo alivio definitivo por la continuidad de Eduardo Domínguez
El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"
Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
Espectáculos
Preocupación por el estado de Lowrdez Fernández tras la muerte de una amiga
Wanda Nara lapidaria: se burló de la relación de Mauro Icardi y la China Suárez en redes
Demandaron a Sofía "La Reini" Gonet por exhibicionismo
¿Qué le pasa a Lowrdez Fernández? Preocupa su estado de salud por la muerte de una amiga
Encendió las redes: Camila Galante "en boca de todos", mostró sus fotos con Leandro Paredes 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla