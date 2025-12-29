Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

Estudiantes no va a mantener a todos sus jugadores pero no se irán más de tres titulares

Tic, tac... Pasan las horas y el Mundo Estudiantes vive con tensión la definición que se hace esperar en relación al futuro de Eduardo Domínguez, a quien en 72 horas se le vencerá su contrato con el Club. ¿Qué decidirá el Barba? ¿El Pincha hará todo lo necesario como para retenerlo? Aunque en el fútbol profesional todo es dinero, muchas cosas no están directamente relacionadas a eso. Se espera que la noticia llegue a la brevedad: ¿cuál será el futuro del entrenador albirrojo?.

Una de las personas fuertes del fútbol albirrojo, Agustín Alayes, habló antes de la Navidad y dijo que había buenas sensaciones respecto a la renovación. “Estamos trabajando para avanzar; nosotros queremos que siga y Eduardo (Domínguez) quiere mucho al club”, dijo el Flaco. Pero más allá de ese deseo público no hay acuerdo entre las partes. Y ese acuerdo no es solo dinero.

Alayes además agregó que si bien Estudiantes tiene una necesidad de desacelerar el gasto, no va de la mano con desmantelar al plantel: “Está al tanto de la baja de presupuesto. No siento que ese tema vaya a ser determinante. La idea no es vender todo, es vender algo, generar recursos y cumplir con los compromisos. Está bueno ser claro con él, que lo sepa, que lo acepte y que todos estemos en la misma sintonía”.

Por eso están demoradas las salidas de varios futbolistas y sus representantes -en muchos casos- dejan trascender ofertas, sondeos e intereses por números millonarios. De manera concreta es muy poco lo que llegó hasta Estudiantes, que sabe que entre dos y tres jugadores tendrá que vender en este mercado de pases. Pero ¿quiénes serán esos jugadores que se marcharán en este mercado? Se viene un año de transición.

Este es un tema medular a la hora de cerrar la negociación con Eduardo Domínguez, que tiene la voluntad de seguir pero con algunas reglas claras que la dirigencia está tratando de asegurarle. Una de ellas es cuántos jugadores se irán, pero también qué posibilidades hay para reforzar y quién los elegirá. Este punto asoma como determinante. Aquí ya chocaron los protagonistas hace unos meses y no quieren volver a hacerlo. El problema es que ya empezaron a sonar refuerzos y el técnico todavía no respondió. Lo mismo con la clase de refuerzos que se buscarán y se habló de “no cometer los errores” del año pasado, precisamente cuando se inició una relación más tensa con una parte de la CD.

Por supuesto que lo económico es otro tema a resolver. Si renueva tendrá que bajar un poco sus pretensiones, aun cuando habría clubes de otras ligas que están interesados en sus servicios. No sería este el principal obstáculo para su renovación pero es otro de los ítems que todavía no se pudieron cerrar en las charlas preliminares. Las buenas sensaciones de la semana pasada se pausaron. Y lalgunos mensajes parecen querer marcarle la cancha.

DOMÍNGUEZ NO SERÁ EL ENTRENADOR DE FLAMENGO

En las últimas horas se volvió a instalar un rumor de que otro club está detrás de Eduardo Domínguez. Se trató de Flamengo, el actual campeón de América y subcampeón del mundo, quien en las próximas horas se quedará sin su entrenador Filipe Luiz, quien tuvo pretensiones desmedidas a la hora de buscar la renovación.

En Río de Janeiro, en donde estuvo el presidente albirrojo celebrando la Navidad en familia y jugando un partido amistoso de leyendas en el Maracaná, se tiró el nombre del Barba como su posible reemplazo. Los principales medios de allí lo mencionaron como uno de los candidatos para ser el entrenador en 2026. Por la noche, después de que el termómetro hiciera levantar fiebre a los protagonistas, desde Brasil desmintieron esos rumores. No es el candidado a ser DT del equipo.

Antes se había dicho que Boca lo estaba buscando y que por eso no se anunciaba la continuidad de Claudio Úbeda. Es real que gusta pero que no existieron gestiones ni ofrecimientos formales. El propio entrenador, en off a unos hinchas, declaró la noche del 20 de diciembre que no iba a ir al Xeneize.

Las negociaciones los tienen a Domínguez y Marcos Angeleri en un diálogo permanente. El exlateral y actual secretario técnico es el hombre de confianza del entrenador. Con él es en quien más confía y es el nexo con Verón y el resto de la dirigencia. Puertas adentro aseguran que “van bien” las charlas, pero la confirmación todavía no llega a los medios oficiales. Están quienes dicen que el miércoles 31 de diciembre será anunciada su continuidad pero otros vislumbran un final más empantanado. Se vienen 72 horas cruciales para el futuro de Estudiantes.