La Provincia le reclamó a la Nación una deuda de $15 billones

29 de Diciembre de 2025 | 13:01

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, realizó este lunes un balance anual de la gestión provincial, cuestionó con dureza la política económica del Gobierno de Javier Milei y denunció que la Nación mantiene una deuda de unos $15 billones con la provincia de Buenos Aires.

En su última conferencia de prensa del año, Bianco hizo una actualización de la cifra que la Provincia asegura que la administración libertaria le adeuda: $14,7 billones. Ese monto incluye $3,5 billones de deudas directas, $8,4 billones correspondientes a obras públicas abandonadas y $2,7 billones por la discontinuidad o retrasos de programas nacionales.

“En este contexto tan adverso, la Provincia sostuvo la inversión, el empleo y la gestión”, dijo el funcionario, quien destacó que se hizo una “administración responsable y transparente”. En ese sentido, reconoció que este año fue “muy complejo” y demandó de “grandes esfuerzos”.

En ese marco, afirmó que la Nación “paró y abandonó” unas mil obras en territorio bonaerense y remarcó que ya no existen proyectos financiados y ejecutados por el Gobierno nacional, aunque la Provincia continúa impulsando obra pública con recursos propios.

A pesar de este contexto adverso, la mano derecha de Axel Kicillof celebró algunos hitos de gestión como las 99 licitaciones de obra pública que abrieron este año o los 908 patrulleros nuevos que entregaron. También recordó que cumplieron con los pagos de la deuda externa reestructurada por 760 millones de dólares.

El escenario económico bonaerense

Bianco describió un escenario económico “muy complejo”, con impacto directo en la producción, el empleo y el poder adquisitivo. Según detalló, en los últimos dos años la actividad económica cayó 10,2%, con fuertes retrocesos en sectores clave: el comercio (-5,8%), la industria (-9,8%) y la construcción (-15%).

“Hablan de libertad, pero este programa económico genera mortandad de pymes”, afirmó, y atribuyó la destrucción de empleo a las políticas de ajuste, apertura importadora y apreciación cambiaria. Y detalló la pérdida de más de 500 mil puestos de trabajo, el cierre de casi 20 mil pymes y la caída del salario real, tanto en el sector privado como en el público. “

Finalmente, el funcionario cuestionó que el Gobierno nacional “haga alarde” de haber realizado “el ajuste más grande de la historia”, que cuantificó en 4,2 puntos del Producto Bruto. Según detalló, el peso del ajuste recayó principalmente sobre los subsidios al transporte, la energía y el gas (20%), los jubilados (20%), la obra pública (15%), las transferencias a provincias (13,7%), los programas sociales (13%) y las universidades (2,4%).

