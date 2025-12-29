En Estudiantes, una noticia de Brasil trajo alivio definitivo por la continuidad de Eduardo Domínguez

La continuidad de Eduardo Domínguez mantiene en vilo a todo Estudiantes. El técnico que consiguió 4 títulos con el Pincha negocia con la dirigencia continuar en el cargo, tras obtener el Torneo Clausura y el Trofeo de campeones en un final de año a pura vuelta olímpica.

Tal como informó este diario, las negociaciones están avanzadas pero ciertos rumores le pusieron tensión a la definición, mientras se demora la respuesta del Barba que en cuestión de horas estaría anunciando. Pero lo cierto es que es uno de los DT del momento y por eso desde Brasil habían anunciado que un grande puso el ojo en Domínguez.

Se trata de Flamengo, último campeón de la Libertadores -que eliminó a Estudiantes en los cuartos de final por penales-, pero tal cual se dijo hoy en el suplemento deportivo de este diario el interés fue desmentido. Lo cierto es que ese rumor quedó confirmado este lunes porque finalmente el entrenador Filipe Luis renovó contrato con el equipo de Rio de Janeiro hasta diciembre de 2027. Es por eso que Flamengo definitivamente dejó de ser competencia para el elenco albirrojo.

El director técnico del equipo brasilero estuvo cerca de dejar el cargo tras la conquista de la Copa Libertadores a fines de noviembre y el subcampeonato en la Copa Intercontinental de la FIFA por penales hace algunos días.

El ex jugador del Atlético de Madrid de España había pedido un contrato de cinco millones de euros al año, además de bonos por títulos y una cláusula de rescisión baja en caso de que reciba una oferta proveniente del extranjero. Esto fue considerado desmedido por parte de la dirigencia pero ambas partes negociaron y cedieron para que la extensión de contrato sea concrete.

Así, Filipe Luis amplió su vínculo con el Flamengo por dos años más y podría alcanzar las cuatro temporadas al mando del primer equipo en caso de cumplir con el acuerdo.

Tras efímeros pasos por la Sub-17 y Sub-20 del Flamengo, el campeón de la Copa América 2019 como jugador con la selección de Brasil tomó el cargo del primer equipo tras la destitución de Tité a fines de septiembre del 2024. Desde ese entonces, Filipe Luis inició un ciclo que, hasta el momento, es perfecto y soñado para los hinchas del Flamengo ya que dirigió 89 partidos, de los cuales ganó 57, empató 22 y perdió tan solo 10.

Por si fuera poco este 72 por ciento de efectividad, el entrenador conquistó el Brasileirao, la Copa y la Supercopa de Brasil, el Campeonato Carioca y la cuarta Copa Libertadores de América de la historia del club, el pasado 29 de noviembre ante Palmeiras en el estadio Monumental de Lima, Perú.

Además, quedó eliminado en octavos de final del Mundial de Clubes en julio ante el Bayern Múnich de Alemania y perdió la final de la Copa Intercontinental de la FIFA ante el Paris Saint Germain de Francia, hace doce días.

¿Regalo de fin de año?

Antes de los rumores sobre Flamengo se había dicho que Boca lo estaba buscando a Domínguez y que por eso no se anunciaba la continuidad de Claudio Úbeda. Tal como se informó, es real que gusta pero que no existieron gestiones ni ofrecimientos formales. El propio entrenador, en off a unos hinchas, declaró la noche del 20 de diciembre que no iba a ir al Xeneize.

En este contexto las negociaciones los tienen al Barba y Marcos Angeleri en un diálogo permanente. El exlateral y actual secretario técnico es el hombre de confianza del entrenador. Con él es en quien más confía y es el nexo con Verón y el resto de la dirigencia. Puertas adentro aseguran que “van bien” las charlas, pero la confirmación todavía no llega a los medios oficiales. Están quienes dicen que el miércoles 31 de diciembre será anunciada su continuidad pero otros vislumbran un final más empantanado. Se vienen 72 horas cruciales para el futuro de Estudiantes.