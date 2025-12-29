Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Gimnasia se prepara para afrontar una nueva temporada, si bien el plantel regresa a las prácticas en enero, la comisión directiva, entrenador y cuerpo técnico comienzan a trabajar en el armado del plantel para el próximo año. Donde la idea es hacer un recorte del plantel.

En este sentido, fue el propio Fernando Zaniratto que dejó en claro esta postura, en la conferencia de prensa, donde fue oficializado como entrenador del primer equipo mens sana: “Lo ideal para mí sería un plantel corto, donde haya mucha competencia, pero también la chance de que puedan subir los chicos de Reserva que se destaquen. Con jugadores el proyecto de subir juveniles quedaría minimizado. Lo ideal para los trabajos que realizamos sería un plantel corto”.

Lo concreto, es que lo que busca el Club es tener un grupo más reducido pero con individualidades, que los acerquen al objetivo. Por eso, que con la intención es que con los sueldos que se ahorren, mejorar el de los que continúen.

Gimnasia terminó la temporada con una plantilla de 34 futbolistas, de los cuales, a varios se les termina el contrato a fin de año y no seguirán en el equipo. Mientras que también están los casos de quienes ya renovaron sus vínculos o tienen un acuerdo de palabra.

Siguiendo esta línea, y como parte del reordenamiento del plantel, del cual, está trabajando el secretario deportivo Germán Brunati, los casos de futbolistas que no tendrán renovación de contrato son: Matías Melluso, Juan Manuel Villalba, Bautista Merlini, Nicolás Garayalde, Luis Ingolotti y Jan Hurtado.

Desde su regreso, el primer mencionado nunca pudo afianzarse al equipo, entre lesiones y poca continuidad, no logró ser el jugador de jerarquía al que el Club fue a buscar. Por eso, con un puñado de partidos disputados en el año el lateral izquierdo se va con el pase en su poder. Otro que queda como agente libre es el joven de 19 años, que si bien tuvo un buen desempeño en las formativas de la Selección Argentina, no tuvo esa fortuna en el Lobo, ya que solo jugó cinco partidos y tan solo dos como titular.

Por su parte, el Mago que fue una pieza clave en el conjunto albiazul, para poder alcanzar los playoff del Clausura, gracias a sus individualidades, tampoco seguirá y se marchará, al igual que Garayalde, quien desde hace meses perdió terreno en el plantel.

El caso del ex Vélez es particular, ya que pasó de ser uno de los destacados del equipo, bajo la conducción de Alejandro Orfila a ni siquiera concentrar, tras la toma de mando de Lucho Zaniratto. De esta forma, es otro de los futbolistas con un paso sin pena ni gloria por el Club. Al igual que el arquero, que siempre fue la sombra de Nelson Insfrán. Si bien con el uruguayo como entrenador casi suma una oportunidad, nunca pudo tener su lugar.

Jan Hurtado y Norberto Briasco son otros a quienes se les finaliza el contrato y no continuarán. Estos dos tampoco pudieron afianzarse, y desaprovecharon las chances que tuvieron para ganar terreno. El venezolano jugó 16 partidos en el año, y no estuvo ni cerca de aquel jugador que se fue de la Institución en 2019. En tanto, al ex Boca se le terminó el préstamo y debe regresar a Boca, en donde ya le comunicaron que no será tenido en cuenta.

Por otro lado, hay dos juveniles que sin lugar en el equipo, también buscarán nuevos rumbos. Se trata de Alan Sosa y Leandro Mamut. Al mismo tiempo, que Alejandro Piedrahíta y Santino Primante ya abandonaron el equipo, y se espera una resolución por Lomónaco.

Al extremo se le termina el contrato ahora, y desde la dirigencia no están dispuestos a extendérselo, ya que entienden que no tuvo un año positivo, sumado a problemas legales. Mientras que la situación del volante es diferente. El vínculo entre el futbolista de 21 años, y el Club finaliza en diciembre del próximo año, es por eso, que la intención de la dirigencia es buscarle lugar en otro equipo.

Con lo que respecta a jugadores que también se les termina el contrato en dos días, se encuentran Augusto Max y Franco Torres. Por su parte, con el mediocampista restan pulir algunos detalles contractuales para decidir extenderle el contrato, más aún teniendo en cuenta los regresos de Nacho Fernández y Miramón. Con el extremo está todo dado para que firme por un año más, con la opción de extenderlo por una temporada más.

Con las cosas de esta manera, Gimnasia se pone a punto para comenzar la pretemporada de la mejor forma y a gusto del entrenador. Se vienen días de definiciones en la sede de calle 4 y Estancia Chica, con jugadores que se van y otros que llegan, en busca del reordenamiento que quiere hacer el Club.

