Policiales

Una familia de un barrio de La Plata sufrió dos robos en apenas tres días: "Estamos hartos"

29 de Diciembre de 2025 | 16:32

Vecinos de la zona conocida como La Emilia, en City Bell, expresaron su preocupación y reclamaron mayor presencia policial luego de que una familia sufriera dos robos en apenas tres días, pese a haber realizado la denuncia correspondiente.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de calle 136 bis y 472. Según relataron los damnificados, el primer robo se registró el 26 de diciembre, cuando delincuentes sustrajeron una garrafa que abastecía a un generador eléctrico del domicilio. Sin embargo, el episodio se repitió el 29 de diciembre, cuando los mismos u otros ladrones regresaron y se llevaron directamente el generador, retirándolo del lugar a pie.

Tras ambos hechos, la familia realizó la denuncia penal en la comisaría 10ª de City Bell y aportó imágenes de video en las que se observa a los autores del robo trasladando los elementos sustraídos por la vía pública.

Según indicaron los vecinos, desde la fuerza policial les manifestaron que se encuentran desbordados por la ola de robos que afecta a la zona. La reiteración de hechos delictivos generó malestar y bronca entre los frentistas, quienes aseguran estar hartos de la falta de respuestas y de acciones concretas por parte de las autoridades.

Ante este escenario, los vecinos de La Emilia volvieron a exigir mayor presencia policial, patrullajes preventivos y medidas urgentes de seguridad, para evitar que los hechos se sigan repitiendo y garantizar tranquilidad en el barrio.

 

