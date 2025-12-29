Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Diagonal 80 Nº817, en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Política y Economía

La Justicia ordenó 60 allanamientos en una nueva investigación ligada a la AFA: hubo operativos en La Plata

La Justicia ordenó 60 allanamientos en una nueva investigación ligada a la AFA: hubo operativos en La Plata
29 de Diciembre de 2025 | 16:13

Escuchar esta nota

La justicia federal dispuso este domingo una serie de unos 60 allanamientos en diferentes bancos, casas de cambio y la vivienda de la madre del financista Ariel Vallejo, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en operaciones financieras vinculadas al mercado de cambios. Uno de los operativos encabezados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la nueva estructura central de la Policía Federal Argentina, se llevó a cabo en una casa de cambio céntrica de La Plata.

Los procedimientos fueron ordenados por la jueza a cargo de la investigación, María Servini, y se ejecutaron de manera simultánea en múltiples entidades financieras y domicilios particulares. Entre los lugares allanados figuran distintas sucursales bancarias y casas de cambio, así como la vivienda familiar de la madre de Vallejo, quien es señalado como un actor central en el expediente. 

LEA TAMBIÉN

El escándalo de la AFA llegó a La Plata: allanamientos en el Centro por la causa de lavado que salpica a Tapia y Toviggino

La medida judicial forma parte de una investigación de mayor alcance que comprende posibles maniobras para la compra y venta de divisas en un contexto de cepo cambiario y operaciones de gran volumen en el mercado financiero, sobre las que ya existen denuncias por presunto lavado de dinero y evasión fiscal

Los allanamientos tienen como objetivo recolectar documentación, registros contables y elementos probatorios relacionados con el rol de las entidades y de los involucrados en estas operaciones, así como avanzar en la identificación de eventuales responsables y vínculos entre las diferentes firmas y cuentas investigadas. La causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que las autoridades no brindaron detalles sobre detenciones ni sobre personas detenidas hasta el momento.

LEA TAMBIÉN

Tapia y Toviggino, más complicados: quién es Faroni, el productor teatral acusado por desvíos de fondos de la AFA

El escándalo de la AFA llegó a La Plata

La Justicia realizaba hoy dos allanamientos en La Plata que estarían vinculados a la causa por presunto lavado de dinero en la que están implicados el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.

El operativo tiene lugar en dos locales dedicados a la actividad financiera ubicados en Avenida 7 entre 46 y 47, donde se encontraba al menos un móvil del Departamento Federal de Investigaciones en Argentina, una nueva división de la Policía Federal para combatir el crimen complejo, y se da en el marco de más de 60 allanamientos en la provincia de Buenos Aires ordenados por la Justicia y llevados adelante por División Lavado de Activos.

LEA TAMBIÉN

Allanan el Banco Central en medio de una serie de operativos

En total son 62 allanamientos que se están realizando por orden judicial y estarían vinculados con la investigación de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, con estrechos vínculos con la AFA, por presunto lavado de dinero.

Se trata de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL, que hoy debían declarar por videollamada.  Sin embargo, ambas testimoniales fueron suspendidas luego de la presentación judicial en Campana del abogado de los acusados, Mariano Morán.

El juez busca establecer cómo es que adquirieron dicha vivienda si Pantano es monotributista y Conte jubilada, sumado a saber si están involucrados con Toviggino.

En las últimas horas también se dio a conocer que la Justicia de Estados Unidos investiga extrañas operaciones financieras realizadas en la sede de la AFA en Miami.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"

Calor insoportable en La Plata: ¿cuándo será el pico máximo y qué día baja la temperatura?

Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios

Dolor en La Plata por la muerte del fiscal platense Marcelo Martini

El Lobo espera por la presentación de Miramón
Últimas noticias de Política y Economía

El comunicado de la AFA por el desvío de 42 millones de dólares tras los allanamientos

Expectativa por la reacción de los mercados a la aprobación del Presupuesto 2026

Tres Arroyos: Ribet asumió la presidencia de la Cooperativa Agraria

Mar del Plata: el McLaren campeón de F1 desató una masiva convocatoria
Policiales
VIDEO. "Estamos hartos": una familia de City Bell sufrió dos robos en apenas tres días
Impresionante incendio en San Carlos y temor entre los vecinos
"Crimen de odio": condenan a prisión perpetua a Fernando Daniel Sibestrelli por el homicidio de Nicol Ruiz en La Plata
Cuádruple crimen de La Loma: Tagliaferro y Godoy, a la cárcel por falso testimonio
El escándalo de la AFA llegó a La Plata: allanamientos en el Centro por la causa de lavado que salpica a Tapia y Toviggino
Información General
Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones
Multas y arresto por no vacunar a los hijos
Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
Deportes
VIDEO. Una banda delictiva entró a robar a un edificio céntrico de madrugada: escaparon con una moto
En Estudiantes, una noticia de Brasil trajo alivio definitivo por la continuidad de Eduardo Domínguez
El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"
Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
Espectáculos
Preocupación por el estado de Lowrdez Fernández tras la muerte de una amiga
Wanda Nara lapidaria: se burló de la relación de Mauro Icardi y la China Suárez en redes
Demandaron a Sofía "La Reini" Gonet por exhibicionismo
¿Qué le pasa a Lowrdez Fernández? Preocupa su estado de salud por la muerte de una amiga
Encendió las redes: Camila Galante "en boca de todos", mostró sus fotos con Leandro Paredes 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla