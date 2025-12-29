La Justicia ordenó 60 allanamientos en una nueva investigación ligada a la AFA: hubo operativos en La Plata

La justicia federal dispuso este domingo una serie de unos 60 allanamientos en diferentes bancos, casas de cambio y la vivienda de la madre del financista Ariel Vallejo, en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en operaciones financieras vinculadas al mercado de cambios. Uno de los operativos encabezados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la nueva estructura central de la Policía Federal Argentina, se llevó a cabo en una casa de cambio céntrica de La Plata.

Los procedimientos fueron ordenados por la jueza a cargo de la investigación, María Servini, y se ejecutaron de manera simultánea en múltiples entidades financieras y domicilios particulares. Entre los lugares allanados figuran distintas sucursales bancarias y casas de cambio, así como la vivienda familiar de la madre de Vallejo, quien es señalado como un actor central en el expediente.

La medida judicial forma parte de una investigación de mayor alcance que comprende posibles maniobras para la compra y venta de divisas en un contexto de cepo cambiario y operaciones de gran volumen en el mercado financiero, sobre las que ya existen denuncias por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

Los allanamientos tienen como objetivo recolectar documentación, registros contables y elementos probatorios relacionados con el rol de las entidades y de los involucrados en estas operaciones, así como avanzar en la identificación de eventuales responsables y vínculos entre las diferentes firmas y cuentas investigadas. La causa se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que las autoridades no brindaron detalles sobre detenciones ni sobre personas detenidas hasta el momento.

El escándalo de la AFA llegó a La Plata

La Justicia realizaba hoy dos allanamientos en La Plata que estarían vinculados a la causa por presunto lavado de dinero en la que están implicados el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.

El operativo tiene lugar en dos locales dedicados a la actividad financiera ubicados en Avenida 7 entre 46 y 47, donde se encontraba al menos un móvil del Departamento Federal de Investigaciones en Argentina, una nueva división de la Policía Federal para combatir el crimen complejo, y se da en el marco de más de 60 allanamientos en la provincia de Buenos Aires ordenados por la Justicia y llevados adelante por División Lavado de Activos.

En total son 62 allanamientos que se están realizando por orden judicial y estarían vinculados con la investigación de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo, con estrechos vínculos con la AFA, por presunto lavado de dinero.

Se trata de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, ambos integrantes de la sociedad Real Central SRL, que hoy debían declarar por videollamada. Sin embargo, ambas testimoniales fueron suspendidas luego de la presentación judicial en Campana del abogado de los acusados, Mariano Morán.

El juez busca establecer cómo es que adquirieron dicha vivienda si Pantano es monotributista y Conte jubilada, sumado a saber si están involucrados con Toviggino.

En las últimas horas también se dio a conocer que la Justicia de Estados Unidos investiga extrañas operaciones financieras realizadas en la sede de la AFA en Miami.