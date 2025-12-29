Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Precisan donacionees

Todos por Isabella: una beba internada en el Hospital de Niños de La Plata necesita trasplante de hígado

Todos por Isabella: una beba internada en el Hospital de Niños de La Plata necesita trasplante de hígado
29 de Diciembre de 2025 | 12:45

Escuchar esta nota

Una familia de Pedro Luro atraviesa horas de extrema angustia mientras aguarda un trasplante de hígado urgente para Isabella Victoria Zoto, una beba que se encuentra internada en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, donde recibe atención médica especializada.

El pedido fue difundido en las últimas horas a través de redes sociales con el objetivo de visibilizar el caso y acelerar la llegada de un donante, ya que el estado de salud de la niña se agrava con el correr de los días.

Isabella permanece hospitalizada, lejos de su lugar de origen, lo que complejiza aún más la situación familiar. Su madre, Elisabet Delgado, se encuentra acompañándola en La Plata sin una red de contención cercana y afrontando importantes dificultades económicas para sostener la estadía y los traslados diarios hasta el hospital.

Según detallaron, fue asistida por trabajadores sociales para contar con un espacio donde dormir, pero debe realizar viajes de más de una hora cada día para llegar al centro de salud. Además, solicitan ayuda para que el padre de la beba pueda viajar y acompañarlas en este momento crítico.

A través del mensaje, la familia pidió colaboración solidaria “con lo que sea posible”, remarcando que cada aporte, por mínimo que sea, suma, y apeló también a la difusión del caso para que llegue a manos de organizaciones o personas que puedan facilitar el acceso al trasplante.

“Pedimos que oren por su vida para que todo pueda ser posible”, expresaron, en una publicación vía Facebook.

Para quienes deseen colaborar, se difundió un número de contacto (2612799188), con el objetivo de brindar apoyo económico y acompañamiento a la familia mientras Isabella espera el trasplante que puede salvarle la vida.

