Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios

La semana arranca sofocante en La Plata con el termómetro al rojo vivo: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una máxima de 33º para hoy aunque la sensación térmica será aún más elevada. Pero a eso se suma que muchos barrios comenzaron la jornada sin luz o sin agua, por lo que los tres factores terminan siendo un ·"combo explosivo", según manifestaron.

Desde bien temprano llegan mensajes a la redacción (412-0101) y al WhatsApp (+5492214779896) de reclamos vecinales por fallas en los servicios, luego de un fin de semana donde también se multiplicaron las quejas. Por caso, tal como informó EL DIA en su edición impresa, en el barrio San Carlos viven el drama de llenar los baldes de madrugada para poder contar con agua durante el día.

Lo cierto es que hoy llegaron más reclamos de 32 y 134, donde un lector contó su drama: "A las 3.30 me tengo que levantar para poder llevar agua de la cisterna al tanque. Tengo 73 años y vivo solo... ¡Esto es inhumano!". Por su parte, esta mañana Enrique Cingolani expresó que "seguimos si agua en la calle 45 entre 148 y 149. Tampoco hay de madrugada. Ya no sabemos qué podemos hacer".

Por su parte, Elcira Vedoya, residente de la zona de Plaza Paso, sostuvo: "Estamos sin presión de agua desde ayer. Es la segunda vez que ocurre en este semestre. La verdad que es un desastre Absa".

También la falta del suministro enciende la bronca en Villa del Plata, donde aseguran que "la caótica situación del agua ya insoportable". Manifestaron que "en medio de una ola de calor catalogada como roja, con graves riesgos para la salud para determinada franja etaria, y donde se difunden consejos y recomendaciones a la población para protegerse con la utilización de agua, nosotros no tenemos ese elemento vital". Por otro lado dijeron que "las acciones de remediación y paliativos para normalizar el suministro de agua es escasa e ineficaz. Imaginaba este fin se semana a Absa trabajando a full y eso no ocurrió".

Luego agregaron que "esta situación está abandonada a su suerte y a nadie le importa nada. Debería declararse situación de emergencia para la zona donde hasta las cisternas móviles de bomberos voluntarios y oficiales se sumen al atareado camión de Absa para el auxilio de quienes están carentes, y somos muchos".

Para cerrar sostuvieron que "estamos al borde de sufrir consecuencias que afectan la salud de los vecinos de la zona. En los próximos tres días se pronostican 39 grados de temperatura", al tiempo que se preguntaron: "¿No hay un fiscal que denuncie la situación por riesgo a la salud humana, y permita a la Justicia ordenar acciones y establecer responsabilidades penales a quienes con su incompetencia, inoperancia, imprudencia o falta de idoneidad provocan y demoran una solución?".

Mientras tanto la falta de agua también se padece en Villa Elvira. Por caso, vecinos de 603 y ruta 11 contaron que "hace días tenemos los mismos problemas de agua que en toda La Plata. Sale sólo un hilo a partir de la medianoche y así juntamos toda la madrugada para poder tener algo en el día. Una vergüenza tener que estar así. Necesitamos que se haga visible la problemática situación que pasamos todos los platenses".

Cortes de luz en La Plata

Otro padecimiento es la falta de luz este lunes en distintos barrios de La Plata. Uno de ellos es el Barrio Savoia, donde más precisamente en 13 y 481 aseguraron que esta mañana se les cortó la luz. Cerca de allí, en 16 bis y 489, también tuvieron un corte entre las 6 y las 8 de la mañana.

En tanto que antes de las 7 un corte de luz afectó a vecinos de 122 y 10. "Esto pasa todos los días, no es de ahora", manifestaron, y agregaron que "van y vienen los cortes. Nos van a quemar todos los electrodomésticos".

En la misma zona comerciantes expresaron su bronca: "Del lado de Berisso, un supermercado, una panadería y otros comercios nos vemos afectados porque se corta la luz. Cuando vuelve se corta de nuevo, Ya es la quinta vez que pasa hoy, desde las 7 de la mañana. Pero sucede siempre".

Calor sofocante en La Plata

Día por día, estas son las temperaturas máximas que anuncia el SMN esta semana:

Lunes 29: 33º

Martes 30: 36º

Miércoles 31: 38º

Jueves 1: 28º

Viernes 2: 28º

Meteorólogos advirtieron que se está viviendo una de las primeras olas de calor, ya que se prevé que enero y febrero tendrá varias jornadas con el termómetro por las nubes.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y tomar precauciones especiales con niños y adultos mayores.

Cabe indicar que el alerta amarillo significa peligro para los grupos de riesgo: menores de dos años y mayores de 65 años, quienes deben extremar los recaudos para evitar golpes de calor que puedan complicar su estado de salud.

Reclamos vecinales

Si se te cortó la luz, te quedaste sin agua o bien tenés alguna noticia para contarnos, estos son los canales para ponerse en contacto con la redacción del diario y el portal de noticias más visto de la Provincia de Buenos Aires:

Teléfono fijo: 412-0101

WhatsApp: +5492214779896

Canal de WhatsApp: EL DIA

Mail: redacción@eldia.com

Instagram: @eldialp

Facebook: @eldialp

TikTok: @eldialp

Threads: @eldialp

X (ex Twitter): @eldialp

YouTube: @eldialp84

Ola de calor: recomendaciones médicas

Ante las temperaturas extremas que se registran en gran parte del territorio bonaerense, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado advirtiendo sobre los riesgos que el calor intenso representa para la salud. En esta línea, la entidad difundió una serie de recomendaciones “fundamentales” para prevenir cuadros de deshidratación, agotamiento por calor y golpe de calor, una emergencia médica que puede poner en riesgo la vida.

Desde la institución se subrayó que la hidratación adecuada es la principal medida de prevención. Así, se recomienda no esperar a sentir sed, ya que este es un signo tardío de deshidratación, y beber agua segura y fresca de manera frecuente a lo largo del día. Asimismo, se aconseja reducir el consumo de bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar, como las gaseosas, dado que pueden favorecer la pérdida de líquidos o aumentar la temperatura corporal. En el caso de la lactancia, es importante amamantar con mayor frecuencia y reforzar la hidratación de la madre.

En relación con la exposición al calor y la actividad física, el Colegio de Médicos recomendó evitar la exposición solar directa y los esfuerzos físicos intensos entre las 10 y las 17 horas. En caso de tener que salir, es fundamental buscar la sombra, utilizar ropa liviana, de colores claros y confeccionada con fibras naturales que faciliten la transpiración, así como protegerse con sombrero y anteojos de sol con filtro UV. El uso de protector solar, con un factor de protección no menor a 30, debe aplicarse media hora antes de la exposición y renovarse cada dos horas.

También se destacó la importancia de una alimentación adecuada y del cuidado del entorno. En esta línea, se sugiere priorizar comidas livianas, con abundante consumo de frutas y verduras frescas correctamente higienizadas, y evitar alimentos pesados o de difícil digestión. En los hogares, se debe mantener los ambientes lo más frescos posible, cerrando persianas durante el día en las zonas expuestas al sol y ventilando durante la noche. El uso de ventiladores puede ser útil cuando la temperatura ambiente es inferior a 35 grados, pero en temperaturas más altas su efecto puede ser contraproducente si no hay suficiente humedad.

El golpe de calor, una emergencia médica

Particularmente, la entidad colegiada advirtió sobre los riesgos del temido golpe de calor, el cual constituye una emergencia médica. Entre los signos de alarma se encuentran la temperatura corporal superior a 39 grados, la piel roja, caliente y seca, el dolor de cabeza intenso, mareos, náuseas, confusión, desorientación o pérdida del conocimiento. Ante la sospecha de un golpe de calor, se debe llamar de inmediato al servicio de emergencias, trasladar a la persona a un lugar fresco y sombreado, intentar disminuir la temperatura corporal con paños fríos o mojando la ropa, y no administrar medicamentos antifebriles. Sólo debe ofrecerse agua si la persona está consciente.

Finalmente, la entidad puso especial énfasis en el cuidado de los grupos de mayor riesgo, como los adultos mayores, que suelen tener menor sensación de sed; los niños pequeños, que se deshidratan con mayor rapidez; y las personas con enfermedades crónicas, como afecciones cardíacas, renales, neurológicas o diabetes. En estos casos, el monitoreo debe ser más estricto, ya que algunos medicamentos de uso habitual pueden alterar la respuesta del organismo frente al calor.

Finalmente, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires recordó que la prevención, extremar los cuidados, y la consulta médica oportuna son claves para evitar complicaciones graves durante las olas de calor.