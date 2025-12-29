Allanan el Banco Central en medio de una serie de operativos

Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana
Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana
Es en el marco de la causa por presuntas sospechas de maniobras de compra y venta de dólares
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) era allanado esta mañana en el marco de otra causa contra Elías Piccirillo, quien se encuentra con prisión domiciliaria en la localidad bonaerense de Banfield acusado de plantarle un arma y drogas a Francisco Hauque, a quien le debía cerca de seis millones de dólares.
Los allanamientos fueron ordenados por el juez Sebastián Casanello y se realizan en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos el Banco Central.
Estos procedimientos se dan en el marco de una causa por “averiguación de delito” en el que se acusa al ex marido de Jésica Cirio por presuntas sospechas de maniobras de compra y venta de dólares.
Los operativos son concretados por personal División Investigaciones de Organizaciones Criminales, que tienen la orden de secuestrar celulares, notebooks, computadoras y todo tipo de soporte con almacenamiento digital.
Asimismo, se deberá secuestrar documentación específica a la investigación y dinero en efectivo que pudiera encontrarse en los objetivos.
