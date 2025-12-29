Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

La Ciudad |Alerta amarillo

Una semana con temperaturas abogiantes

Una semana con temperaturas abogiantes

se aconseja evitar la exposición al sol en horas pico / roberto acosta

29 de Diciembre de 2025 | 01:52
Edición impresa

El calor se sostiene por arriba de los 30 grados y según los pronósticos continuará ascendiendo hasta llegar el miércoles a una máxima cercana a los 40 grados. En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció el alerta amarillo por las altas temperaturas que azotan a La Plata, Berisso y Ensenada.

Ayer el termómetro no tuvo piedad y se sostuvo por encima de los 30 grados desde el mediodía y hasta el atardecer.

Según los partes meterorológicos, hoy continuará el tiempo estable y el calor irá en aumento.

El SMN pronostica cielo algo nublado, con vientos leves y variables, y una jornada que se presentará aún más calurosa que la de ayer. Las marcas térmicas oscilarán entre los 22°C de mínima y los 34°C de máxima, consolidando el inicio de semana con temperaturas altísimas, clásicas de cada verano.

Vecinos que ayer se animaron a recorrer la Ciudad por diferentes razones, plantearon que “el sol parece que pega cada vez más fuerte, año tras año. Habrá que cuidarse muchísimo de las altas temperaturas que estamos sufriendo”, según dijo una mujer que se animó a realizar la compra en una panadería para tener algo para la merienda de la tarde de domingo.

Las sensaciones térmicas para los próximos siete días, según el SMN, seguirán elevadas, notándose un leve descenso de 31ºC en la máxima hacia el fin de semana. Por los partes meteorológicos extendidos, parece que habrá que esperar al menos hasta la semana que arranca el 5 enero para tener un poco de alivio.

LE PUEDE INTERESAR

Las recomendaciones a la hora de hacer actividad física al aire libre

LE PUEDE INTERESAR

La Plata bajo alerta “amarillo” por altas temperaturas: qué hacer para evitar golpes de calor y a cuánto llegará la máxima

Meteorólogos advirtieron que se está viviendo una de las primeras olas de calor, ya que se prevé que enero y febrero tendrá varias jornadas con el termómetro por las nubes.

Ante este escenario, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y tomar precauciones especiales con niños y adultos mayores.

Cabe indicar que el alerta amarillo significa peligro para los grupos de riesgo: menores de dos años y mayores de 65 años, quienes deben extremar los recaudos para evitar golpes de calor que puedan complicar su estado de salud.

 

 

