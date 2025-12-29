¿Qué le pasa a Lowrdez Fernández? Preocupa su estado de salud por la muerte de una amiga

A poco más de dos meses de la detención de su ex pareja, imputado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad, Lowrdez Fernández volvió a despertar inquietud en su entorno.

La ex integrante de Bandana se mostró visiblemente afectada en sus redes sociales tras la muerte de su amiga Ariana Falcó Aureli, una artista y guitarrista, y los videos publicados encendieron señales de alerta.

Su madre, Mabel, confirmó que la impactó mucho emocionalmente la pérdida de su amiga. El tema fue tratado en Lape Club Social, el programa que conduce Sergio Lapegüe, donde se analizaron las historias que la cantante compartió durante el fin de semana. “Falleció una amiga muy cercana de Lowrdez. A partir de eso, ella subió algunas historias y preocupa la forma en la que se la ve”, detalló la periodista Paula Varela.

En las imágenes, Lowrdez aparece completamente quebrada, llorando desconsoladamente y con dificultad para expresarse. Entre sollozos, apenas logra decir: “Era amiga nuestra”.

Ante la repercusión de los videos, la producción del programa dialogó en vivo con Mabel, la mamá de la artista, quien habló de la crisis emocional que enfrenta su hija y de la posibilidad de una recaída. “Tiene mucha angustia y necesita otro tipo de tratamiento. Las recaídas son intermitentes, por eso no siempre se pueden anticipar”, explicó.

Sin embargo, Mabel también remarcó que Lowrdez había mostrado fortaleza en su última aparición pública: “En el show de Bandana estuvo impecable, porque tenía un compromiso con sus compañeras y con el público”.

Sobre el impacto que tuvo el fallecimiento de Ariana Falcó Aureli, la madre fue contundente: “El domingo fue el velatorio. Yo le dije a las amigas que esto la iba a derrumbar y así fue”.