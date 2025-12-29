Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Política y Economía |Vencimientos de deuda

Primer desafío 2026: pagos por US$ 4.225 millones

El plazo es el 9 de enero. El Gobierno ya tendría una parte y le faltaría unos US$ 2.400 millones, por eso analiza distintas alternativas para financiarse

El ministro de Economía, Luis Caputo, debe afrontar el pago de vencimientos el 9 de enero/archivo

29 de Diciembre de 2025 | 02:01
Edición impresa

El primer desafió del 2026 para el ministro de Economía, Luis Caputo, será afrontar los US$ 4.225 millones que tiene en concepto de vencimientos de deuda externa dentro de dos semanas, el 9 de enero, cifra para la cual faltan conseguir US$ 2.400 millones.

El Tesoro cuenta con un caudal de US$1.800 millones destinados a ese pago. La emisión del BONAR 2029N, sumado a la compra de reservas y la utilización parcial o total de los US$700 millones que ingresarán por las concesiones hidroeléctricas también son parte del monto que dispone, por ahora, el Gobierno nacional.

Todavía alta precisar cómo se financiará el monto restante, aunque se manifestó la posibilidad de negociar un REPO con bancos privados como a su vez colocaciones en el mercado de deuda local.

La opción de recurrir a los mercados internacionales fue descartada por el propio ministro de Economía, que expresó su deseo de irse desligando de la “dependencia” con Wall Street y aseguró que “es muy difícil” que un país “pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado”.

“Trataremos que no la haya. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, había aclarado ante una consulta en redes sociales.

“El REPO ya nos asegura que podemos. Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)”,

La palabra del presidente Javier Milei, a su vez, fue de optimismo hacia enero, ya que afirmó que desde su administración conseguirán los fondos para cumplir con los vencimientos. “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas. Eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”, señaló en declaraciones radiales.

El cierre del año económico

Lo cierto es que el cierre de este 2025 llega condicionado por la necesidad de obtener aún US$ 2.400 millones para afrontar vencimientos de deuda, avances políticos parciales y una actividad económica con bajo dinamismo, pese al alivio transitorio del frente externo.

El fin del año está marcado por el frente financiero y la necesidad de dólares.

En el plano político, el Presupuesto 2026 se convirtió en ley con mayores concesiones, mientras que la reforma laboral permanece trabada, con escasas probabilidades de avance en el corto plazo.

La opción de recurrir a los mercados internacionales fue descartada

La actividad económica mostró una corrección en octubre (EMAE -0,4 % mensual), con debilidad en la industria y un cuarto trimestre que se perfila con bajo dinamismo, aunque con algunas señales de mejora hacia el cierre del año.

En el frente externo, noviembre registró un superávit comercial récord, impulsado por exportaciones excepcionales, aunque el desempeño anual se ve influido por factores transitorios.

A la hora de las recomendaciones de inversión en dólares, los expertos de Criteria mantienen una visión constructiva sobre la deuda soberana hard dollar, privilegiando la curva local y el potencial de compresión de spreads, con preferencia por AL30 frente a Globales de similar duration.

En pesos, para perfiles conservadores aconsejan priorizar el tramo corto de las curvas, destacando TZXM6 en CER y T30E6 en tasa fija.

Sin embargo, una vez más, es la política la que termina marcando el pulso de la semana.

 

 

