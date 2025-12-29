Violento episodio de violencia de género en Ensenada: una mujer con lesiones múltiples y dos aprehendidos

Un grave episodio de violencia de género ocurrió ayer en Ensenada, donde personal policial intervino ante un conflicto de pareja que derivó en la aprehensión de dos personas y una mujer con múltiples lesiones.

Efectivos del Comando de Patrullas de la vecina ciudad fueron alertados por un llamado al 911 sobre una situación violenta en la intersección de las calles Aristóbulo del Valle e Illia. Al arribar al lugar, los agentes observaron a un hombre que retenía a una mujer en la puerta de un vehículo, impidiéndole retirarse.

Al intervenir para separar a las partes, los efectivos constataron que otra mujer presente en la escena profería insultos y agresiones verbales hacia la víctima, por lo que también procedieron a su identificación. En ese contexto, la damnificada relató que el hombre era su expareja y que la mujer que lo acompañaba sería su actual pareja. Según su testimonio, ambos la habrían agredido minutos antes de la llegada de la policía, golpeándola con puños y patadas.

Los uniformados constataron que la víctima presentaba numerosas lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre ellas rasguños en el rostro, hematomas en ambos ojos y pómulos, heridas en el mentón y cuello, manchas de sangre en el cuero cabelludo y dentro del labio superior. Además, se detectaron hematomas y marcas de mordeduras en uno de sus brazos, escoriaciones en una muñeca, hinchazón en un hombro y lesiones en las piernas, incluyendo rasguños y golpes en muslos y rodillas.

Ante la gravedad de la situación, el personal policial procedió a la aprehensión de los dos involucrados y los trasladó a la comisaría primera de Ensenada. Allí se mantuvo comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción N° 6, que interviene en la causa caratulada como “lesiones agravadas en el marco de violencia de género”, avalando el procedimiento y disponiendo las medidas correspondientes.

La investigación continúa en el ámbito judicial mientras se avanza con las actuaciones de rigor para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades de los involucrados.