Murió el fiscal platense Marcelo Martini

La comunidad judicial y la sociedad platense se encuentran consternadas tras el fallecimiento de Marcelo Martini, uno de los fiscales más destacados del Departamento Judicial de La Plata, cuya trayectoria marcó causas emblemáticas y de alto impacto en la justicia bonaerense.
Martini murió este domingo a los 74 años en el Hospital San Martín, según confirmaron allegados a EL DIA. El reconocido fiscal, jubilado desde 2021, dejó un legado de investigaciones que involucraron desde delitos de violencia extrema hasta casos de corrupción policial, siendo considerado una figura central en el fortalecimiento del sistema penal acusatorio en la Provincia.
Según informaron también, sus restos serán velados este lunes en la sala velatoria Casa Osacar, en un servicio que se llevará a cabo de 9 a 13, donde colegas, familiares y ciudadanos esperan rendir homenaje a su amplia trayectoria.
Una vida dedicada a la justicia Martini, uno de los primeros fiscales designados tras la implementación del nuevo sistema penal en 1998, se destacó por su eficacia, rigurosidad y bajo perfil público en investigaciones complejas que marcaron la agenda judicial local. Entre sus causas más recordadas esteve la resolución del crimen de Analía Escamochero en 2005, considerada antes de la popularización del concepto de femicidio; así como el esclarecimiento del asesinato de la nutricionista Ana María Rossi.
Uno de los expedientes que marcó su carrera fue la búsqueda del cuerpo de Miguel Bru, un estudiante platense desaparecido en 1993. Aunque los restos nunca aparecieron, Martini logró que la justicia condenara a policías por homicidio sin la aparición del cuerpo, un hito en la historia penal argentina.
Martini se retiró en noviembre de 2021, dejando atrás un reconocimiento generalizado por parte del sector judicial. Durante su carrera, fue mencionado para candidato a los principales cargos dentro de la estructura judicial, aunque sin concretarse.
