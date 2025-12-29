El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de corto plazo superior a 4067 millones de pesos"

A tres semanas de haber asumido formalmente la conducción del Gimnasia, la nueva Comisión Directiva encabezada por Carlos Anacleto dio a conocer un primer y contundente diagnóstico sobre el estado económico y financiero en el que recibió la institución, tras la gestión saliente de Mariano Cowen.

Mediante un comunicado dirigido a socios y socias, la actual dirigencia describió un escenario de “extrema fragilidad financiera”, con una disponibilidad de caja mínima y compromisos ya asumidos que condicionan severamente el funcionamiento cotidiano del club.

Según detallaron, al momento del traspaso de mando Gimnasia contaba con apenas $23 millones de caja disponible, una cifra considerada insuficiente para afrontar los gastos corrientes de una institución de la magnitud del Lobo. A esto se suma que una parte sustancial de los ingresos futuros correspondientes al ejercicio 2026 ya había sido utilizada de manera anticipada.

En concreto, la nueva conducción informó que se cobraron por adelantado ingresos por alrededor de $1.900 millones, incluyendo adelantos de cuotas sociales, derechos de televisión y un préstamo extraordinario, lo que compromete seriamente el flujo financiero de los próximos años.

El panorama se agrava con una deuda exigible de corto plazo superior a los $4.067 millones (casi tres millones de dólares), que abarca salarios adeudados, compromisos con el plantel profesional, empleados del club, deportes amateurs, cargas sociales, proveedores y entidades financieras. Además, existen obligaciones relevantes vinculadas al fútbol profesional con vencimientos durante 2026, tanto en moneda local como extranjera.

Desde la Comisión Directiva remarcaron que este contexto obliga a tomar decisiones inmediatas y responsables para garantizar la continuidad operativa del club y cumplir con las obligaciones asumidas. En ese sentido, Anacleto y su equipo aseguraron que ya se trabaja en un informe económico detallado, área por área, que será presentado próximamente.

“La claridad desde el inicio es indispensable para reconstruir la confianza”, sostuvieron desde la nueva dirigencia, que planteó este diagnóstico como la línea de base desde la cual deberá evaluarse su gestión. El objetivo, según señalaron, es avanzar en un proceso de ordenamiento económico, reestructuración financiera y reconstrucción institucional, con criterios de sostenibilidad y planificación.

Finalmente, la conducción albiazul ratificó su compromiso de mantener una comunicación permanente con la masa societaria, apostando a la transparencia y el diálogo como pilares de esta nueva etapa en Gimnasia.

Comunicado de Gimnasia

Estimados socios y socias

La presente comunicación tiene por objeto informar con claridad, establecer una línea de base institucional y, fundamentalmente, comenzar a reconstruir un vínculo de confianza sólido y transparente con la masa societaria. Entendemos que una gestión responsable debe acercarse a quienes sostienen y hacen posible la vida del Club: sus socios y socias.

De cara al cierre del año y a tres semanas de haber asumido formalmente la conducción del Club, consideramos indispensable compartir con ustedes parte de la situación económica y financiera con la que nos encontramos. Sabíamos que el escenario era delicado, pero la magnitud de los compromisos asumidos exige un esfuerzo mayor al inicialmente previsto.

Actualmente nos encontramos elaborando un informe detallado, área por área, que será presentado en el corto plazo. No obstante, creemos necesario adelantar algunos aspectos centrales del estado en que fue recibido el Club:

Al momento del traspaso de gestión, la institución presentaba una situación de extrema fragilidad financiera, con una disponibilidad de caja mínima y compromisos significativos ya asumidos.

En términos concretos, la caja disponible ascendía a aproximadamente $23 millones .

De manera paralela, una parte sustancial de los ingresos futuros correspondientes al ejercicio 2026 ya había sido cobrada y utilizada de forma anticipada. Esto incluye adelantos de cuotas sociales, derechos de televisión y un préstamo extraordinario, por un total cercano a $1.900 millones .

Asimismo, se recibió una deuda exigible de corto plazo superior a los $4.067 millones , correspondiente a salarios adeudados, compromisos con el plantel profesional, personal del Club, deportes amateurs y profesionales, cargas sociales, proveedores y entidades financieras.

A este cuadro se suman obligaciones relevantes vinculadas al fútbol profesional, con vencimientos proyectados durante el año 2026, tanto en moneda local como extranjera.

Este escenario condiciona severamente el funcionamiento cotidiano del Club y reduce de manera significativa los márgenes de acción inmediata. Por ello, nos obliga a priorizar, ordenar y adoptar decisiones responsables que garanticen la continuidad operativa y el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Como nueva Comisión Directiva, asumimos este punto de partida con plena responsabilidad y una profunda vocación institucional. Nuestro compromiso es encarar un proceso de ordenamiento económico, reestructuración financiera y reconstrucción institucional, basado en criterios de sostenibilidad, planificación y control, cuidando siempre el patrimonio del Club y el esfuerzo de sus socios y socias.

Entendemos que este diagnóstico constituye también la línea de base desde la cual deberá evaluarse nuestra gestión. Creemos firmemente que ser claros desde el inicio es una condición indispensable para reconstruir la confianza y proyectar un Club más sólido, previsible y sustentable en el tiempo.

Continuaremos comunicando de manera gradual y responsable cada paso que demos, convencidos de que la transparencia y el diálogo con la masa societaria son pilares centrales de esta nueva etapa.

Con compromiso y trabajo, los saludamos con afecto.

Comisión Directiva

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata