Intendentes planean insistir con la vuelta de las re-re en 2026

Aunque omitiéndolos de la escena, la cuestión se había planteado a mediados de año. Fue cuando el Senado bonaerense aprobó la derogación de la ley que impide a legisladores provinciales y concejales tener más de dos mandatos consecutivos. El proyecto, en el que tuvo que desempatar Verónica Magario, no prosperó en la Cámara de Diputados, quedando en pausa.

Ahora, la bandera de esta misma discusión es la que levantanlos intendentes bonaerenses, con ánimo de buscar su continuidad al frente de sus distritos, a pesar de contar con dos gestiones consecutivas. Ya habían planteado el tema en noviembre, cuando se llevó a cabo la negociación por el Presupuesto provincial 2026. Y prometen darle continuidad a esa inquietud durante este año.

Los peronistas argumentan que ese cambio es para poder apoyar al gobernador, Axel Kicillof, en las próximas elecciones. El año pasado varios intendentes del radicalismo también fueron de la partida de modificar esta cuestión.

En caso de no cambiarse la norma, serán 82 los intendentes entre peronistas, de la UCR y algunos PRO Libertarios, que no podrán ir por otro mandato en 2027.

El impedimento tiene origen en una ley provincial impulsada por la exgobernadora María Eugenia Vidal, que en 2015 logró la sanción de una norma que impide que intendentes, concejales y legisladores provinciales se postulen a elecciones para un tercer mandato.

Como para el tiempo en que fue sancionada la norma, ésta no corrió, muchos jefes comunales pudieron continuar presentándose, cumpliendo dos mandatos consecutivos. Pero para las elecciones de 2027 ya no podrán hacerlo, a menos que la norma se modifique en la Legislatura.

Según trasciende, en noviembre fue la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, la que sugirió que un proyecto para modificar esa ley debía ser enviado a la Legislatura por el Gobernador.

Con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y el desdoblamiento de las fechas electorales de la Provincia y la Nación, ahora los jefes comunales del peronismo evalúan que tener habilitadas sus reelecciones sería útil a la hora de apoyar a Kicillof para una eventual postulación.

Dicen, incluso, que el primero en plantearlo en estos términos fue el intendente de Ensenada, Mario Secco. Fue durante una cumbre que el Gobernador mantuvo en noviembre con 40 jefes comunales alineados a su espacio, Movimiento Derecho al Futuro. allí subrayaron que tras las elecciones del 7 de septiembre, el peronismo quedó empoderado en términos legislativos para rediscutir las reelecciones indefinidas.

El proyecto que logró votarse en el Senado bonaerense el año pasado incluía sólo a legisladores, concejales y consejeros escolares y pudo aprobarse con el desempate de la Vicegobernadora. Había sido presentado por el entonces senador de la Tercera sección electoral Luis Vivona, quien en diciembre asumió como diputado. Desde su nuevo rol como integrante de la Cámara baja intentará reimpulsar la iniciativa y, como aspiran algunas pretensiones, incluir en la norma a los intendentes.

Tras la renovación del 10 de diciembre, el peronismo tendrá quorum propio en el Senado bonaerense y sostendrá la primera minoría en la Cámara de Diputados con un bloque que -de mantenerse unido- será de 39 bancas. Esta foto no está exenta de complejidades, como la negativa de los integrantes del massismo y de Máximo Kirchner a modificar la normativa o la mayor presencia legisladores de La Libertad Avanza que rechazaran cambios en este sentido.