Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Política y Economía |La agenda legislativa, de cara a las próximas elecciones en la provincia

Intendentes planean insistir con la vuelta de las re-re en 2026

Llevarán la discusión a la Legislatura. Los peronistas argumentan que es para “bancar a Kicillof”, de cara a 2027

Intendentes planean insistir con la vuelta de las re-re en 2026

Kicillof, con intendentes del movimiento derecho al futuro/archivo

29 de Diciembre de 2025 | 01:56
Edición impresa

Aunque omitiéndolos de la escena, la cuestión se había planteado a mediados de año. Fue cuando el Senado bonaerense aprobó la derogación de la ley que impide a legisladores provinciales y concejales tener más de dos mandatos consecutivos. El proyecto, en el que tuvo que desempatar Verónica Magario, no prosperó en la Cámara de Diputados, quedando en pausa.

Ahora, la bandera de esta misma discusión es la que levantanlos intendentes bonaerenses, con ánimo de buscar su continuidad al frente de sus distritos, a pesar de contar con dos gestiones consecutivas. Ya habían planteado el tema en noviembre, cuando se llevó a cabo la negociación por el Presupuesto provincial 2026. Y prometen darle continuidad a esa inquietud durante este año.

Los peronistas argumentan que ese cambio es para poder apoyar al gobernador, Axel Kicillof, en las próximas elecciones. El año pasado varios intendentes del radicalismo también fueron de la partida de modificar esta cuestión.

En caso de no cambiarse la norma, serán 82 los intendentes entre peronistas, de la UCR y algunos PRO Libertarios, que no podrán ir por otro mandato en 2027.

El impedimento tiene origen en una ley provincial impulsada por la exgobernadora María Eugenia Vidal, que en 2015 logró la sanción de una norma que impide que intendentes, concejales y legisladores provinciales se postulen a elecciones para un tercer mandato.

Como para el tiempo en que fue sancionada la norma, ésta no corrió, muchos jefes comunales pudieron continuar presentándose, cumpliendo dos mandatos consecutivos. Pero para las elecciones de 2027 ya no podrán hacerlo, a menos que la norma se modifique en la Legislatura.

LE PUEDE INTERESAR

Alak inauguró el último tramo de la nueva avenida 44

LE PUEDE INTERESAR

El delivery y las apps de transporte, una postal del deterioro del empleo formal

Según trasciende, en noviembre fue la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, la que sugirió que un proyecto para modificar esa ley debía ser enviado a la Legislatura por el Gobernador.

Con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y el desdoblamiento de las fechas electorales de la Provincia y la Nación, ahora los jefes comunales del peronismo evalúan que tener habilitadas sus reelecciones sería útil a la hora de apoyar a Kicillof para una eventual postulación.

Dicen, incluso, que el primero en plantearlo en estos términos fue el intendente de Ensenada, Mario Secco. Fue durante una cumbre que el Gobernador mantuvo en noviembre con 40 jefes comunales alineados a su espacio, Movimiento Derecho al Futuro. allí subrayaron que tras las elecciones del 7 de septiembre, el peronismo quedó empoderado en términos legislativos para rediscutir las reelecciones indefinidas.

El proyecto que logró votarse en el Senado bonaerense el año pasado incluía sólo a legisladores, concejales y consejeros escolares y pudo aprobarse con el desempate de la Vicegobernadora. Había sido presentado por el entonces senador de la Tercera sección electoral Luis Vivona, quien en diciembre asumió como diputado. Desde su nuevo rol como integrante de la Cámara baja intentará reimpulsar la iniciativa y, como aspiran algunas pretensiones, incluir en la norma a los intendentes.

Tras la renovación del 10 de diciembre, el peronismo tendrá quorum propio en el Senado bonaerense y sostendrá la primera minoría en la Cámara de Diputados con un bloque que -de mantenerse unido- será de 39 bancas. Esta foto no está exenta de complejidades, como la negativa de los integrantes del massismo y de Máximo Kirchner a modificar la normativa o la mayor presencia legisladores de La Libertad Avanza que rechazaran cambios en este sentido.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

Murió el fiscal platense Marcelo Martini

AFA-gate: revelan desvíos de fondos a sociedades fantasmas

El Lobo espera por la presentación de Miramón

Primer desafío 2026: pagos por US$ 4.225 millones

En San Carlos las noches se usan para cargar agua en los baldes

Empieza el pago de las jubilaciones en el IPS
Últimas noticias de Política y Economía

Primer desafío 2026: pagos por US$ 4.225 millones

En 2025, el Congreso sólo sancionó 11 leyes

AFA-gate: revelan desvíos de fondos a sociedades fantasmas

Murió el fiscal platense Marcelo Martini
Deportes
Fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El Lobo espera por la presentación de Miramón
El motivo que retrasa el arribo de Hinestroza
Las opciones de River para el lateral izquierdo
Información General
Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones
Multas y arresto por no vacunar a los hijos
Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
Policiales
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
VIDEO. Emotiva jornada en homenaje a Kim Gómez
Violento ataque motochorro en el barrio La Loma
Conmoción por un despiste mortal en La Plata
Espectáculos
Adiós a Brigitte Bardot: mito femenino del cine y defensora de los animales
Una francesa suelta en Búzios
El tango llora la muerte del cantor Ricardo “Chiqui” Pereyra
La ex de El Polaco dejó manejar a su hija menor
Bizarrap prepara su próxima colaboración

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla