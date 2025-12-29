Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Diagonal 80 Nº817, en Raiders Jeans y otros puntos de venta

_tituloFoto
La Ciudad |Exigen habilitaciones a la Municipalidad

El reclamo de los muñequeros de La Plata: "Lo único que pedimos es que nos dejen seguir haciendo algo tan lindo y tan nuestro"

29 de Diciembre de 2025 | 12:14

Escuchar esta nota

Grupos de muñequeros y vecinos de La Plata se manifestaron este lunes por la mañana frente al Centro de Operaciones Municipales (COM), ubicado en 20 y 50, para exigir respuestas ante la falta de habilitaciones que pone en riesgo la realización buena parte de los tradicionales muñecos de fin de año dentro del casco urbano. Les terminaron negando la reunión a la cual fueron citados para las 11 horas.

La protesta, que se desarrolló de manera pacífica, tuvo como consigna central el rechazo a una supuesta nueva normativa municipal que -según denuncian- prohíbe la instalación de muñecos en el centro de la Ciudad, pese a no estar respaldada por ninguna ordenanza ni resolución oficial publicada.

“Nos encontramos este año con una medida impuesta por la Municipalidad que no está bajo ninguna ordenanza. No aparece en ningún lado, ni siquiera en el papel que nos entregaron”, explicó uno de los referentes del reclamo, quien remarcó que los grupos muñequeros vienen cumpliendo desde hace años con todas las exigencias de seguridad sin registrar incidentes.

Según relataron, el conflicto se desató luego de la reunión realizada el 22 de diciembre, en la que se llevó adelante la capacitación habitual con Bomberos. Tras ese encuentro, y cuando muchos grupos ya tenían los muñecos armados y una fuerte inversión realizada, se les comunicó informalmente que no se permitirían muñecos dentro de determinadas zonas del casco urbano.

“Hoy es 29 de diciembre y todavía no tenemos habilitación, ni inspección, ni respuestas claras. Solo el capricho de que de tal calle a tal calle no hay muñecos”, denunciaron.

LE PUEDE INTERESAR

Alberto Bassi, una llama que no se apaga: el artista platense que se transforma en muñeco de fin de año

LE PUEDE INTERESAR

"No dejemos que la llama se apague": protesta de muñequeros de La Plata en 20 y 50

Los muñequeros también cuestionaron la idea oficial de concentrar las estructuras en un “corredor cultural” sobre las avenidas circundantes, al considerar que eso rompe con la identidad barrial de la tradición. “Antes había un muñeco cada cuatro o cinco cuadras, con vecinos, familias, chicos, abuelos. Hoy pasás por las avenidas y hay cuatro muñecos juntos. Eso vacía a los barrios”, señalaron.

Además, denunciaron actas contravencionales, operativos policiales y el retiro forzoso de muñecos, incluso en las últimas horas. “Caen tres patrulleros, cargan el muñeco en una camioneta y la ilusión de un montón de familias se desploma”, relataron con bronca.

Otro de los momentos de tensión se produjo cuando los manifestantes llegaron al COM y se encontraron con las puertas cerradas. “Pedimos hablar con alguna autoridad y la respuesta fue cerrar con llave. Hay gente que quiere hacer trámites y no puede entrar”, afirmaron.

Desde los grupos muñequeros recordaron que "la tradición lleva más de 50 años en la ciudad", -comenzando en 1956- y otros grupos con 30 o 40 años de historia. “Esto no es solo un reclamo de los muñecos urbanos, es una lucha de todos. La Plata es conocida en el país y en el mundo por esta tradición”, sostuvieron.

Finalmente, remarcaron su disposición al diálogo y a mejorar la organización a futuro, incluso proponiendo la creación de una comisión de muñequeros, pero exigieron que este año se respeten las habilitaciones para quienes cumplen con todas las normas vigentes. “Nos hacemos cargo todos los años, firmamos responsables y cuidamos nuestra rambla. Lo único que pedimos es que nos dejen seguir haciendo algo tan lindo y tan nuestro”, concluyeron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

"Pusieron su vida al servicio de la Municipalidad de La Plata": reconocimiento a trabajadores jubilados y con 25 años de servicio

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"

Calor insoportable en La Plata: ¿cuándo será el pico máximo y qué día baja la temperatura?

Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios

Dolor en La Plata por la muerte del fiscal platense Marcelo Martini

Conmoción por un despiste mortal en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

"Pusieron su vida al servicio de la Municipalidad de La Plata": reconocimiento a trabajadores jubilados y con 25 años de servicio

Todos por Isabella: una beba internada en el Hospital de Niños de La Plata necesita trasplante de hígado

Alberto Bassi, una llama que no se apaga: el artista platense que se transforma en muñeco de fin de año

"No dejemos que la llama se apague": protesta de muñequeros de La Plata en 20 y 50
Policiales
Cuádruple crimen de La Loma: Tagliaferro y Godoy, a la cárcel por falso testimonio
El escándalo de la AFA llegó a La Plata: allanamientos en el Centro por la causa de lavado que salpica a Tapia y Toviggino
Violento episodio de violencia de género en Ensenada: una mujer con lesiones múltiples y dos aprehendidos
Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Espectáculos
¿Qué le pasa a Lowrdez Fernández? Preocupa su estado de salud por la muerte de una amiga
Encendió las redes: Camila Galante "en boca de todos", mostró sus fotos con Leandro Paredes 
En las redes: Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot y reavivó el parecido que tenían en su juventud, las fotos
Sorpresiva confesión: Juana Viale reveló por qué nunca se casó
Conmovedora confesión de Romina Uhrig sobre su lucha contra las adicciones
Información General
Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones
Multas y arresto por no vacunar a los hijos
Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
Deportes
En Estudiantes, una noticia de Brasil trajo alivio definitivo por la continuidad de Eduardo Domínguez
El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"
Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El Lobo espera por la presentación de Miramón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla