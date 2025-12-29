El reclamo de los muñequeros de La Plata: "Lo único que pedimos es que nos dejen seguir haciendo algo tan lindo y tan nuestro"

Cuádruple crimen de La Loma: Tagliaferro y Godoy, a la cárcel por falso testimonio
Cuádruple crimen de La Loma: Tagliaferro y Godoy, a la cárcel por falso testimonio
Grupos de muñequeros y vecinos de La Plata se manifestaron este lunes por la mañana frente al Centro de Operaciones Municipales (COM), ubicado en 20 y 50, para exigir respuestas ante la falta de habilitaciones que pone en riesgo la realización buena parte de los tradicionales muñecos de fin de año dentro del casco urbano. Les terminaron negando la reunión a la cual fueron citados para las 11 horas.
La protesta, que se desarrolló de manera pacífica, tuvo como consigna central el rechazo a una supuesta nueva normativa municipal que -según denuncian- prohíbe la instalación de muñecos en el centro de la Ciudad, pese a no estar respaldada por ninguna ordenanza ni resolución oficial publicada.
“Nos encontramos este año con una medida impuesta por la Municipalidad que no está bajo ninguna ordenanza. No aparece en ningún lado, ni siquiera en el papel que nos entregaron”, explicó uno de los referentes del reclamo, quien remarcó que los grupos muñequeros vienen cumpliendo desde hace años con todas las exigencias de seguridad sin registrar incidentes.
Según relataron, el conflicto se desató luego de la reunión realizada el 22 de diciembre, en la que se llevó adelante la capacitación habitual con Bomberos. Tras ese encuentro, y cuando muchos grupos ya tenían los muñecos armados y una fuerte inversión realizada, se les comunicó informalmente que no se permitirían muñecos dentro de determinadas zonas del casco urbano.
“Hoy es 29 de diciembre y todavía no tenemos habilitación, ni inspección, ni respuestas claras. Solo el capricho de que de tal calle a tal calle no hay muñecos”, denunciaron.
Los muñequeros también cuestionaron la idea oficial de concentrar las estructuras en un “corredor cultural” sobre las avenidas circundantes, al considerar que eso rompe con la identidad barrial de la tradición. “Antes había un muñeco cada cuatro o cinco cuadras, con vecinos, familias, chicos, abuelos. Hoy pasás por las avenidas y hay cuatro muñecos juntos. Eso vacía a los barrios”, señalaron.
Además, denunciaron actas contravencionales, operativos policiales y el retiro forzoso de muñecos, incluso en las últimas horas. “Caen tres patrulleros, cargan el muñeco en una camioneta y la ilusión de un montón de familias se desploma”, relataron con bronca.
Otro de los momentos de tensión se produjo cuando los manifestantes llegaron al COM y se encontraron con las puertas cerradas. “Pedimos hablar con alguna autoridad y la respuesta fue cerrar con llave. Hay gente que quiere hacer trámites y no puede entrar”, afirmaron.
Desde los grupos muñequeros recordaron que "la tradición lleva más de 50 años en la ciudad", -comenzando en 1956- y otros grupos con 30 o 40 años de historia. “Esto no es solo un reclamo de los muñecos urbanos, es una lucha de todos. La Plata es conocida en el país y en el mundo por esta tradición”, sostuvieron.
Finalmente, remarcaron su disposición al diálogo y a mejorar la organización a futuro, incluso proponiendo la creación de una comisión de muñequeros, pero exigieron que este año se respeten las habilitaciones para quienes cumplen con todas las normas vigentes. “Nos hacemos cargo todos los años, firmamos responsables y cuidamos nuestra rambla. Lo único que pedimos es que nos dejen seguir haciendo algo tan lindo y tan nuestro”, concluyeron.
