"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

La Ciudad |“No es la solución”, afirmaron

Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque

Una ONG apuntó a la Comuna por “incumplir” una ley. “Es una obra innecesaria y millonaria”, señalaron

Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque

Parte del espacio verde que se piensa intervenir con rejas / EL DIA

29 de Diciembre de 2025 | 01:59
Edición impresa

Luego de que este medio anticipara la noticia sobre el proyecto en el que trabajan desde la Municipalidad de La Plata para poner en valor el Paseo del Bosque, surgieron algunos cuestionamientos. Como desde la Comuna plantean disponer un enrejado para mejorar la seguridad del espacio verde, hay ciertos sectores que expresaron su desacuerdo.

Es que después de las obras de renovación de las plazas del centro —Italia, San Martín y Rocha— y con la idea de restaurar el Parque Saavedra, desde el Municipio avanzaron con el plan de trabajos para mejorar el mobiliario del “pulmón” de la Ciudad. No obstante, existieron algunos reproches por las intervenciones que se presupuestaron.

Por caso, la ONG Nuevo Ambiente expresó su rechazo al proyecto de enrejado total del Paseo del Bosque de La Plata y advirtió que la iniciativa “no es la solución” a los problemas que atraviesa el principal espacio verde urbano de la Ciudad. Desde la organización cuestionaron la “escasa difusión” del supuesto plan y señalaron que resulta “contradictorio” con posturas previas del propio Municipio, además de “incumplir pasos obligatorios establecidos por la ley”.

Paisaje protegido

Según indicaron, el Bosque está protegido por la Ley 13.593, que lo declara Paisaje Protegido, por lo que cualquier intervención debería estar precedida por un Plan de Manejo Ambiental. En ese sentido, afirmaron que el enrejado sería una “obra innecesaria y millonaria”, impulsada sin haber elaborado ese instrumento clave de planificación. Desde Nuevo Ambiente recordaron que en marzo ya habían advertido formalmente a la Intendencia, junto a otras ONG, sobre el “avance del deterioro” del predio, al que atribuyeron al abandono municipal y provincial.

La organización remarcó además el valor ambiental, educativo y cultural del Paseo del Bosque, que cuenta con unas 60 hectáreas y una biodiversidad significativa, además de albergar facultades, el Bioparque, el Museo y el Teatro del Bosque. Si bien coincidieron en que el lugar necesita mejoras, aclararon que estas deben orientarse a ordenar senderos, controlar la circulación vehicular, fortalecer las bicisendas y proteger el patrimonio forestal. “No es el enrejado del Paseo la solución”, afirmaron, al advertir que esa medida limitaría el libre acceso de los vecinos al “pulmón verde” de la ciudad.

Frente al argumento oficial de que el cercado aportaría mayor seguridad, desde la ONG sostuvieron que “no es el único objetivo que debe tenerse en cuenta para el manejo del lugar” y llamaron al Municipio a reflexionar sin “despreciar la participación ciudadana”. En esa línea, anunciaron que presentarán un pedido de acceso a la información pública ambiental y convocarán a especialistas para debatir alternativas.

