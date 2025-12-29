Impresionante incendio en San Carlos y temor entre los vecinos

Un impresionante incendio tiene en vilo al barrio de San Carlos este lunes desde el mediodía. Las llamas se apoderaron de la zona de 147 y 42, en medio de una ola de calor que no ayuda.

Según indicaron fuentes oficiales a Diario EL DIA, una dotación de bomberos del Cuartel San Carlos se encuentra en el lugar “trabajando desde las 13 hs”. Al momento no se registran heridos.

El mayor temor de los vecinos es que el fuego se propague hasta las casas ubicadas alrededor del terreno afectado. Es que allí, como se puede observar, hay grandes cantidades de pasto seco que no ayudan a combatir las llamas.

Vale recordar la importancia de extremar las medidas de prevención, dado que los pastos secos y el calor sofocante, hacen un combo explosivo. Se recomienda evitar prender fuego para quemar basura o bien, verificar que no queden brasas encendidas que puedan reavivar los focos ígneos.