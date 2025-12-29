One Piece: de qué trata la movida que llegó a Argentina a través de las marchas estudiantiles

Uno de los carteles que se vio durante una movilización al Congreso contra el desfinanciamiento universitario / Web

En nuestro país, la aparición de los símbolos de la obra de Eiichiro Oda también es reciente: se vio en manifestaciones contra los ajustes económicos y en defensa de los derechos estudiantiles. Parte de esos jóvenes la usan para representar la “resistencia” frente a un sistema que sienten que les cierra el futuro.

A diferencia de otros símbolos políticos tradicionales (que suelen estar asociados a partidos de izquierda o derecha), la bandera de One Piece es vista como “apartidista” .

El momento de mayor visibilidad fue durante las Marchas Federales Universitarias de 2024 y 2025 . Los estudiantes argentinos, muchos de los cuales crecieron viendo el anime japonés, utilizaron una analogía muy específica de la serie.

Los manifestantes portaron carteles con la leyenda “¡No a la Buster Call contra la educación pública!” o “Argentina es Ohara” . La bandera de Luffy (la Jolly Roger) se usó como símbolo de resistencia frente a lo que consideraban un intento del gobierno por desfinanciar el conocimiento y la universidad pública.

En One Piece, Ohara es una isla de sabios y arqueólogos que fue destruida por el Gobierno global mediante un “Buster Call” (un ataque militar masivo) para borrar el conocimiento histórico y el pensamiento crítico.

En el clima político actual de Argentina, el concepto de “libertad” está en el centro del debate. Los jóvenes opositores utilizan la bandera de One Piece para disputar este concepto

Mientras el gobierno promueve una libertad de mercado, los manifestantes usan la Jolly Roger para representar la “libertad de los Mugiwara” : una libertad centrada en los vínculos comunitarios ( nakamas ), la autonomía personal y la rebelión contra las élites que consideran opresoras (comparando a veces a los políticos con los Tenryuubitos o Dragones Celestiales).

A diferencia de otros países, en Argentina el uso de esta simbología tiene matices propios: no solo se ven banderas; en las marchas es común ver a estudiantes con el sombrero de paja o incluso haciendo cosplay de personajes como Robin (la sobreviviente de Ohara) o Luffy, integrando el arte y la performance a la protesta política.

Aunque las marchas en Buenos Aires son las más visibles, se han reportado banderas de One Piece en manifestaciones estudiantiles en provincias como Misiones, Santa Fe (Rosario) y Córdoba , mostrando que es un código generacional que atraviesa todo el país.