Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Diagonal 80 Nº817, en Raiders Jeans y otros puntos de venta

El Mundo |UNA INCORPORACIÓN SIMBÓLICA RECIENTE

One Piece: de qué trata la movida que llegó a Argentina a través de las marchas estudiantiles

One Piece: de qué trata la movida que llegó a Argentina a través de las marchas estudiantiles

Uno de los carteles que se vio durante una movilización al Congreso contra el desfinanciamiento universitario / Web

29 de Diciembre de 2025 | 02:01
Edición impresa

En nuestro país, la aparición de los símbolos de la obra de Eiichiro Oda también es reciente: se vio en manifestaciones contra los ajustes económicos y en defensa de los derechos estudiantiles. Parte de esos jóvenes la usan para representar la “resistencia” frente a un sistema que sienten que les cierra el futuro.

A diferencia de otros símbolos políticos tradicionales (que suelen estar asociados a partidos de izquierda o derecha), la bandera de One Piece es vista como “apartidista” .

El momento de mayor visibilidad fue durante las Marchas Federales Universitarias de 2024 y 2025 . Los estudiantes argentinos, muchos de los cuales crecieron viendo el anime japonés, utilizaron una analogía muy específica de la serie.

Los manifestantes portaron carteles con la leyenda “¡No a la Buster Call contra la educación pública!” o “Argentina es Ohara” . La bandera de Luffy (la Jolly Roger) se usó como símbolo de resistencia frente a lo que consideraban un intento del gobierno por desfinanciar el conocimiento y la universidad pública.

En One Piece, Ohara es una isla de sabios y arqueólogos que fue destruida por el Gobierno global mediante un “Buster Call” (un ataque militar masivo) para borrar el conocimiento histórico y el pensamiento crítico.

En el clima político actual de Argentina, el concepto de “libertad” está en el centro del debate. Los jóvenes opositores utilizan la bandera de One Piece para disputar este concepto

LE PUEDE INTERESAR

Murieron tres argentinas tras el naufragio de una lancha en Paraguay

LE PUEDE INTERESAR

Trump dice que tuvo una conversación telefónica “muy productiva” con Putin antes de reunirse con Zelensky

Mientras el gobierno promueve una libertad de mercado, los manifestantes usan la Jolly Roger para representar la “libertad de los Mugiwara” : una libertad centrada en los vínculos comunitarios ( nakamas ), la autonomía personal y la rebelión contra las élites que consideran opresoras (comparando a veces a los políticos con los Tenryuubitos o Dragones Celestiales).

A diferencia de otros países, en Argentina el uso de esta simbología tiene matices propios: no solo se ven banderas; en las marchas es común ver a estudiantes con el sombrero de paja o incluso haciendo cosplay de personajes como Robin (la sobreviviente de Ohara) o Luffy, integrando el arte y la performance a la protesta política.

Aunque las marchas en Buenos Aires son las más visibles, se han reportado banderas de One Piece en manifestaciones estudiantiles en provincias como Misiones, Santa Fe (Rosario) y Córdoba , mostrando que es un código generacional que atraviesa todo el país.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La bandera de One Piece, símbolo de la rebeldía de la Generación Z
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

Calor insoportable en La Plata: ¿cuándo será el pico máximo y qué día baja la temperatura?

Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque

Dolor en La Plata por la muerte del fiscal platense Marcelo Martini

Conmoción por un despiste mortal en La Plata

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios

El Lobo espera por la presentación de Miramón
Últimas noticias de El Mundo

Guerra Rusia-Ucrania: un acuerdo está “muy cerca”

Netanyahu visita al mandatario en Florida

Pedido papal por familias afectadas por la guerra

Nueva York se viste de blanco en su primera gran tormenta invernal
Información General
Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones
Multas y arresto por no vacunar a los hijos
Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
Policiales
Violento episodio de violencia de género en Ensenada: una mujer con lesiones múltiples y dos aprehendidos
Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
VIDEO. Emotiva jornada en homenaje a Kim Gómez
Deportes
El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"
Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El Lobo espera por la presentación de Miramón
El motivo que retrasa el arribo de Hinestroza

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla