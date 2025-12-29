"Crimen de odio": condenan a prisión perpetua a Fernando Daniel Sibestrelli por el travesticidio de Nicol Ruiz en La Plata

"Crimen de odio": condenan a prisión perpetua a Fernando Daniel Sibestrelli por el homicidio de Nicol Ruiz en La Plata
"Crimen de odio": condenan a prisión perpetua a Fernando Daniel Sibestrelli por el homicidio de Nicol Ruiz en La Plata
El Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata condenó este martes, por unanimidad, a Fernando Daniel Sibestrelli a la pena de prisión perpetua por el homicidio de Nicol Ruiz (Léase: https://www.eldia.com/nota/2022-9-27-9-2-0-travesticidio-en-la-plata-defendia-a-su-hermana-la-golpearon-y-murio-3-dias-despues-policiales), al considerar el hecho como un crimen de odio y violencia de género. La sentencia fue seguida con expectativa por la comunidad travesti y trans de la ciudad, que se concentró en las inmediaciones del edificio judicial.
Nicol Ruiz tenía 35 años, era madre de dos niños y falleció como consecuencia de una brutal agresión ocurrida la noche del viernes 23 de septiembre en una vivienda ubicada en la zona de 141 y 79, en la localidad de Los Hornos. De acuerdo a lo probado en el juicio, la víctima llegó al domicilio de su hermana y encontró una fuerte discusión con su pareja, el ahora condenado.
En ese contexto, Nicol intervino para frenar la violencia, pero Sibestrelli reaccionó contra ella. Según la acusación, la golpeó reiteradamente en la cabeza con un palo de escoba hasta dejarla inconsciente. La mujer fue trasladada de urgencia al hospital San Martín, donde permaneció internada en estado crítico hasta que finalmente murió.
Durante el debate oral, la defensa oficial, a cargo de Eliseo Graziano, sostuvo que no se trató de un homicidio doloso y pidió que el hecho fuera encuadrado como un homicidio preterintencional, al argumentar que el desenlace fatal no había sido buscado. Sin embargo, el tribunal rechazó ese planteo y avaló la calificación impulsada por la acusación.
El tribunal estuvo integrado por las juezas Silvia Hoerr y Analía Carrillo, y el juez Claudio Bernard. El voto preopinante, por sorteo, correspondió a la doctora Carrillo. Antes de la deliberación, el acusado optó por no hacer uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras. La sentencia constituye una de las condenas más severas dictadas en la región por un crimen motivado por odio hacia la identidad de género.
