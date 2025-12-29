Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios
Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios
Un fin de semana marcado por la tragedia y situaciones de alto riesgo volvió a encender la alarma sobre los peligros del Río de la Plata, especialmente en zonas ribereñas y de islas de nuestra región. Un joven perdió la vida en Isla Paulino y, en otro operativo, siete pescadores -dos de ellos en una situación crítica- debieron ser rescatados tras quedar varados por la crecida del agua.
Como se dijo, el hecho más grave ocurrió en la Isla Paulino de Berisso. Allí fue hallado sin vida Matías Braian de la Cruz, de 23 años, quien había sido extraído del río por familiares que advirtieron que no presentaba signos vitales. El hecho, que sucedió el viernes pasado pero recién se conoció hoy, movilizó a personal policial, Defensa Civil y Prefectura, que llegaron al lugar en embarcaciones.
Horas más tarde, un médico del SAME constató oficialmente el fallecimiento del joven. Por disposición judicial se dio intervención a Policía Científica y se ordenó el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia correspondiente, a fin de determinar las causales del deceso.
En paralelo, otro episodio puso en riesgo la vida de varios pescadores en la zona costera entre Punta Lara y Berazategui. Siete hombres que habían ingresado al río el sábado por la tarde quedaron varados en el sector conocido como El Galeón, luego de que el nivel del agua comenzara a subir de manera repentina.
Según se informó, el grupo aprovechó que el río estaba muy bajo y presentaba una extensa franja de playa para acceder a la zona de pesca. Sin embargo, la crecida los sorprendió cuando intentaron regresar, obligándolos a refugiarse en una zona de monte, sin posibilidad de salir ni comunicarse.
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Al cierre del año judicial, darán a conocer dos fallos de alto impacto
El operativo de búsqueda y rescate se activó tras la denuncia de una familiar y contó con la participación de personal policial, Prefectura, Bomberos Voluntarios de Ensenada, guardavidas y áreas municipales. Finalmente, los pescadores fueron localizados el domingo por la mañana y rescatados en buen estado de salud, sin necesidad de atención médica.
Los episodios ocurridos en pocas horas vuelven a dejar un mensaje claro: el Río de la Plata puede cambiar sus condiciones rápidamente y representa un riesgo real, incluso para quienes creen conocer la zona. Las autoridades reiteran la importancia de extremar precauciones, consultar el estado del río y evitar ingresar a sectores no habilitados o de difícil acceso.
