Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: conseguilo en Diagonal 80 Nº817, en Raiders Jeans y otros puntos de venta

La Ciudad |Alak distinguió a 400 personas en el Coliseo Podestá

"Pusieron su vida al servicio de la Municipalidad de La Plata": reconocimiento a trabajadores jubilados y con 25 años de servicio

El acto se realizó en el Teatro Municipal Coliseo Podestá y reunió a autoridades, familiares y empleados de distintas áreas comunales.

"Pusieron su vida al servicio de la Municipalidad de La Plata": reconocimiento a trabajadores jubilados y con 25 años de servicio
29 de Diciembre de 2025 | 13:24

Escuchar esta nota

Este lunes la Municipalidad de La Plata distinguió a empleados municipales jubilados y con 25 años de trayectoria durante un acto en el Teatro Municipal Coliseo Podestá del que participaron miembros del gabinete municipal y familiares de los homenajeados.

“Está es una merecida distinción a quienes han puesto su vida al servicio de la Municipalidad, a quienes han honrado su trabajo y contribuido a qué La Plata sea una ciudad mejor" expresó el intendente Julio Alak, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto; y la subsecretaria de Recursos Humanos, Josefina Sannen Mazzucco.

Asimismo, Alak agradeció ante los homenajeados "el esfuerzo que han puesto por haber trabajado con tanta disciplina y compromiso". 

En total, el jefe comunal entregó medallas y diplomas a cerca de 200 jubilados del período 2024/2025 y a alrededor de 200 trabajadores con más de 25 años en diversas secretarías comunales. Además, hubo un desayuno de bienvenida y a cada trabajador se le tomó una foto de recuerdo.

En los certificados se expresó la gratitud por el compromiso y la vocación de servicio de los agasajados, destacando su valioso aporte al bienestar general y su labor sostenida a lo largo de los años.

LE PUEDE INTERESAR

Todos por Isabella: una beba internada en el Hospital de Niños de La Plata necesita trasplante de hígado

LE PUEDE INTERESAR

El reclamo de los muñequeros de La Plata: "Déjennos seguir haciendo algo tan lindo y tan nuestro"

LOS TRABAJADORES DISTINGUIDOS

Entre las 400 personas reconocidas se encuentran María Inés López Camelo, Fabiana Claudia Reppucci, Julio Ricardo Bustos, Gabriel Delfino, Cristian Ariel Finocchiaro, Guillermo Osvaldo Juchet, Mario Roberto Koster, María Cecilia Martínez, Enrique Fernando Patrau, María Julia Rey, Mariana Paula Tobio, Domingo Alberto Blescia, Gerardo Damián Giménez, Mabel Alejandra López, Alejandro Fabián Lucero, Ariel Luis Lucero, Paola Cecilia Manrique, Cecilia Martínez, Sara Mariana Trejo, Héctor Ricardo Morales, Diego Ricardo Velischek, Esteban Luis Arias, Fabián Alberto Arias, Eliana Mayda Martínez Pass, Leticia Beatriz Matrangulo, Miguel Páez, María Paola Yusim, Cristina Elizabet Ibáñez, Lidia Beatriz Maldonado e Inés Griselda Soldera. 

También se les entregó la distinción a Emma Josefa Barchine, Karina Noemí Canteros, Nazarena Di Gasbarro, María Verónica Dreyer, Mariela Carolina Luna, Natalia Andrea Peluso, Carolina Pereyra, Norma Zulema Perunetti, Analía Romo, Celina Torres Molina, Natalia Soledad Yaquinta Poch, Francisca Ramona Barrios, Miguel Ángel Fondevila, Adriana Estela González Díaz, Jorgelina Mariel Marin, Laura Graciela Cilento, Elio German Coria, Carlos Alfredo Macchioli, Juan Santiago Rohner, Analía Esther Campagnone, Sergio Hernán De Rito, Munay Del Valle Ferrer Gómez, Denisse Noemí Pardo, Silvana Sandra Suárez, Federico Francisco Arce, Noelia Viviana De Souza, Juan Carlos Espindola, Gustavo Raúl López, Laura Verónica Macchioli y Viviana Paula Martorell. 

Por su parte, fueron homenajeadas Andrea Anabella Pérez Ballari, Marta Liliana Rodríguez, Manuel Alejandro Ramos, Aníbal Fabián Romero, Pedro Hilario Sayago, Mirian Lilian Tinazzi, Sergio Daniel Verdolini, Miriam Edith Sánchez, Natalia Karina Areco, Alicia Edith Azcua, Silvana Paula De La Cruz, María Julia Forio Carriquiri, Rosalía Mabel Garay, María Luz Gómez, Daniela Mabel Gutiérrez, Natacha Humerto Lan, Claudia Marcela Llanez, Mónica Haydee Martínez, Jorgelina Rosa Quiñonez, Patricia Elizabeth Roca, Gabriela Mariana Rochat, María Mónica Sarisjulis, María Marta Valdata, Nanci Beatriz Acosta, Aníbal Javier Aguirre, Julio Cesar Arturi Alberto Daniel Azcona, Claudio Omar Barzola. 

Lo mismo sucedió con Ramón Domingo Basconcel, Rubén Alberto Bobbio, Pedro Antonio Cabrera Zelada, Cristián Fabián Camino, Elio Maximiliano Cerrudo, Eduardo Matías Corvo, Martín Francisco Ferreyra, Rubén Guillermo Gaite, Ariel Alberto García, Karina Anahí García, Rubén Darío Ibarra, Daniel Armando López, Carlos Miguel Martínez, Néstor Alejandro Martínez, Sergio Alberto Martínez, Oscar Nerys Mendoza Fretes, María Alejandra Montañez, María Laura Obregón, Omar Juan Pablo Orellano, Fernando Ariel Pasquale, Matías Piloni, Juan Quiñones, Fabián Antonio Ramallo, Gonzalo Damián Rojas, Néstor Horacio Rosales, Fernanda Isabel Sousa Rey, Walter Daniel Stangalino, Horacio Manuel Trotta, Rubén Oscar Villan, Mario Ayala, Ángel Funes, Claudia Estela Gauna, Walter Rogelio Gómez, Laura Gorostiaga, Juan Domingo Juárez, Maximiliano Andrés Maturana y Adrián Jorge Santilli.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

"Pusieron su vida al servicio de la Municipalidad de La Plata": reconocimiento a trabajadores jubilados y con 25 años de servicio

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto

Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto

El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"

Calor insoportable en La Plata: ¿cuándo será el pico máximo y qué día baja la temperatura?

Cuestionan el proyecto de enrejado para el Bosque

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios

Dolor en La Plata por la muerte del fiscal platense Marcelo Martini

Conmoción por un despiste mortal en La Plata
Últimas noticias de La Ciudad

Todos por Isabella: una beba internada en el Hospital de Niños de La Plata necesita trasplante de hígado

El reclamo de los muñequeros de La Plata: "Déjennos seguir haciendo algo tan lindo y tan nuestro"

Alberto Bassi, una llama que no se apaga: el artista platense que se transforma en muñeco de fin de año

"No dejemos que la llama se apague": protesta de muñequeros de La Plata en 20 y 50
Policiales
Cuádruple crimen de La Loma: Tagliaferro y Godoy, a la cárcel por falso testimonio
El escándalo de la AFA llegó a La Plata: allanamientos en el Centro por la causa de lavado que salpica a Tapia y Toviggino
Violento episodio de violencia de género en Ensenada: una mujer con lesiones múltiples y dos aprehendidos
Al Río de la Plata hay que tenerle respeto: un muerto y varios rescatados este fin de semana
Un alivio en la tragedia: la chiquita de Berisso en franca evolución
Información General
Verano 2026: cuánto sale irse de vacaciones
Multas y arresto por no vacunar a los hijos
Más de 70 vuelos fueron demorados en Aeroparque
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
Espectáculos
¿Qué le pasa a Lowrdez Fernández? Preocupa su estado de salud por la muerte de una amiga
Encendió las redes: Camila Galante "en boca de todos", mostró sus fotos con Leandro Paredes 
En las redes: Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot y reavivó el parecido que tenían en su juventud, las fotos
Sorpresiva confesión: Juana Viale reveló por qué nunca se casó
Conmovedora confesión de Romina Uhrig sobre su lucha contra las adicciones
Deportes
En Estudiantes, una noticia de Brasil trajo alivio definitivo por la continuidad de Eduardo Domínguez
El durísimo diagnóstico de Gimnasia tras la gestión Cowen: "Deuda de 4067 millones de pesos"
Estudiantes: fin de año con rumores de ventas y un técnico con futuro incierto
Gimnasia depura el plantel y Zaniratto va por un grupo corto
El Lobo espera por la presentación de Miramón

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla