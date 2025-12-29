"Pusieron su vida al servicio de la Municipalidad de La Plata": reconocimiento a trabajadores jubilados y con 25 años de servicio

Este lunes la Municipalidad de La Plata distinguió a empleados municipales jubilados y con 25 años de trayectoria durante un acto en el Teatro Municipal Coliseo Podestá del que participaron miembros del gabinete municipal y familiares de los homenajeados.

“Está es una merecida distinción a quienes han puesto su vida al servicio de la Municipalidad, a quienes han honrado su trabajo y contribuido a qué La Plata sea una ciudad mejor" expresó el intendente Julio Alak, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete municipal, Carlos Bonicatto; y la subsecretaria de Recursos Humanos, Josefina Sannen Mazzucco.

Asimismo, Alak agradeció ante los homenajeados "el esfuerzo que han puesto por haber trabajado con tanta disciplina y compromiso".

En total, el jefe comunal entregó medallas y diplomas a cerca de 200 jubilados del período 2024/2025 y a alrededor de 200 trabajadores con más de 25 años en diversas secretarías comunales. Además, hubo un desayuno de bienvenida y a cada trabajador se le tomó una foto de recuerdo.

En los certificados se expresó la gratitud por el compromiso y la vocación de servicio de los agasajados, destacando su valioso aporte al bienestar general y su labor sostenida a lo largo de los años.

LOS TRABAJADORES DISTINGUIDOS

Entre las 400 personas reconocidas se encuentran María Inés López Camelo, Fabiana Claudia Reppucci, Julio Ricardo Bustos, Gabriel Delfino, Cristian Ariel Finocchiaro, Guillermo Osvaldo Juchet, Mario Roberto Koster, María Cecilia Martínez, Enrique Fernando Patrau, María Julia Rey, Mariana Paula Tobio, Domingo Alberto Blescia, Gerardo Damián Giménez, Mabel Alejandra López, Alejandro Fabián Lucero, Ariel Luis Lucero, Paola Cecilia Manrique, Cecilia Martínez, Sara Mariana Trejo, Héctor Ricardo Morales, Diego Ricardo Velischek, Esteban Luis Arias, Fabián Alberto Arias, Eliana Mayda Martínez Pass, Leticia Beatriz Matrangulo, Miguel Páez, María Paola Yusim, Cristina Elizabet Ibáñez, Lidia Beatriz Maldonado e Inés Griselda Soldera.

También se les entregó la distinción a Emma Josefa Barchine, Karina Noemí Canteros, Nazarena Di Gasbarro, María Verónica Dreyer, Mariela Carolina Luna, Natalia Andrea Peluso, Carolina Pereyra, Norma Zulema Perunetti, Analía Romo, Celina Torres Molina, Natalia Soledad Yaquinta Poch, Francisca Ramona Barrios, Miguel Ángel Fondevila, Adriana Estela González Díaz, Jorgelina Mariel Marin, Laura Graciela Cilento, Elio German Coria, Carlos Alfredo Macchioli, Juan Santiago Rohner, Analía Esther Campagnone, Sergio Hernán De Rito, Munay Del Valle Ferrer Gómez, Denisse Noemí Pardo, Silvana Sandra Suárez, Federico Francisco Arce, Noelia Viviana De Souza, Juan Carlos Espindola, Gustavo Raúl López, Laura Verónica Macchioli y Viviana Paula Martorell.

Por su parte, fueron homenajeadas Andrea Anabella Pérez Ballari, Marta Liliana Rodríguez, Manuel Alejandro Ramos, Aníbal Fabián Romero, Pedro Hilario Sayago, Mirian Lilian Tinazzi, Sergio Daniel Verdolini, Miriam Edith Sánchez, Natalia Karina Areco, Alicia Edith Azcua, Silvana Paula De La Cruz, María Julia Forio Carriquiri, Rosalía Mabel Garay, María Luz Gómez, Daniela Mabel Gutiérrez, Natacha Humerto Lan, Claudia Marcela Llanez, Mónica Haydee Martínez, Jorgelina Rosa Quiñonez, Patricia Elizabeth Roca, Gabriela Mariana Rochat, María Mónica Sarisjulis, María Marta Valdata, Nanci Beatriz Acosta, Aníbal Javier Aguirre, Julio Cesar Arturi Alberto Daniel Azcona, Claudio Omar Barzola.

Lo mismo sucedió con Ramón Domingo Basconcel, Rubén Alberto Bobbio, Pedro Antonio Cabrera Zelada, Cristián Fabián Camino, Elio Maximiliano Cerrudo, Eduardo Matías Corvo, Martín Francisco Ferreyra, Rubén Guillermo Gaite, Ariel Alberto García, Karina Anahí García, Rubén Darío Ibarra, Daniel Armando López, Carlos Miguel Martínez, Néstor Alejandro Martínez, Sergio Alberto Martínez, Oscar Nerys Mendoza Fretes, María Alejandra Montañez, María Laura Obregón, Omar Juan Pablo Orellano, Fernando Ariel Pasquale, Matías Piloni, Juan Quiñones, Fabián Antonio Ramallo, Gonzalo Damián Rojas, Néstor Horacio Rosales, Fernanda Isabel Sousa Rey, Walter Daniel Stangalino, Horacio Manuel Trotta, Rubén Oscar Villan, Mario Ayala, Ángel Funes, Claudia Estela Gauna, Walter Rogelio Gómez, Laura Gorostiaga, Juan Domingo Juárez, Maximiliano Andrés Maturana y Adrián Jorge Santilli.