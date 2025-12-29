Los números del Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000 y línea de $300.000

Sin agua, sin luz y con calor sofocante en La Plata: un combo "explosivo" para los vecinos de distintos barrios
Escuchar esta nota
El Súper Cartonazo de EL DIA quedó vacante y ya se juega la nueva ronda con un pozo de $2.000.000. Es así que se renovaron las ilusiones del juego que además premia con $ 300.000 a quien logre completar una línea con el cartón.
Estos son los números que se publicaron hoy en EL DIA:
Cabe recordar que el último premio de 4 millones de pesos fue ganado por un estudiante universitario, semanas atrás, quien contó que en su hogar se vive de el juego de modo familiar. Richard Torres comentó los detalles al ganar el pozo del juego que comparte junto a su madre. Según relató el joven, el juego es más que un pasatiempo, es casi una tradición en su hogar. Es su madre, de 39 años, quien asume el rol de comprar la edición impresa de EL DIA para recibir el cupón de la suerte. Luego, la tarea de seguir la publicación de los números se convierte en una actividad que disfrutan y realizan en conjunto.
El pasado jueves, día en el que tradicionalmente se entregan los cupones, no salió la edición impresa al ser Navidad y entonces los cartones se entregaron el viernes junto a la edición impresa de EL DIA.
Con el cartón en mano, la tarea es seguir atentamente los números que se publican desde este mismo viernes hasta el martes siguiente, tanto en la edición impresa como a través de eldia.com.
El objetivo principal es lograr que los 15 números impresos en la tarjeta coincidan con los que se van publicando en el transcurso de la ronda semanal.
La jornada más trascendental es el martes, ya que ese día se entrega la quinta y última tanda de números. Quienes logren reunir los 15 aciertos deberán llamar al 412-0101 y presentarse en las oficinas de diagonal 80 Nº 815 con el cupón ganador, entre las 11 y las 17.
Es importante destacar que el premio se entregará a los participantes que logren los 15 aciertos. En caso de que la suerte alcance a más de un lector, el pozo total de $2.000.000 será repartido en partes iguales entre todos los ganadores. Asimismo, se reitera que este año se ha sumado el atractivo adicional de $300.000 como premio por completar la línea del cartón.
